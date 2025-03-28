В Україні на базі знаменитого американського "Хамві" почали виробляти зенітно-ракетні комплекси

Український оборонний комплекс вдосконалив позашляховик HMMWV, залишивши тільки платформу на яку встановили нову кабіну та пускову установку ракет. Мобільна система протиповітряної оборони отримала керовані ракети класу "повітря-повітря" P-73.

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Знімки переробленого "Хамві" оприлюднила 3-тя окрема штурмова бригада, яка і отримала новий український зенітно-ракетний комплекс.

"Старе залізо — не вирок. Ми переосмислили платформу й залишили головне — маневровість і мобільність. Авіаційна ракета класу "повітря-повітря" тепер сухопутна: "вистрілив і забув" — ракета атакує ціль, ППО змінює позицію, а наші бійці — прикриті", – розповіли у бригаді.

Український зенітно-ракетний комплекс на базі позашляховика HMMWV з ракетами P-73 Фото: 3-тя ОШБр ЗСУ

Авіаційна ракета має деяку перевагу, адже її не треба супроводжувати, як деякі інші ракети ЗРК.

Це дає змогу комплексу ППО відразу змінити позицію після пострілу, щоб не наражати себе на удар у відповідь.

Ракета P-73 залежно від варіанту може захоплювати цілі в передню напівсферу на відстані від 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) кілометрів, у задню – до 300 метрів.

На озброєнні протиповітряної оборони в Україні на базі HMMWV також стоять комплекси AN/TWQ-1 Avenger.

Саме вони нещодавно допомагали відбивати масовану атаку ворожих дронів на Київську область.

Український зенітно-ракетний комплекс на базі позашляховика HMMWV з ракетами P-73 Фото: 3-тя ОШБр ЗСУ

Avenger застосовує відносно дешеві та розповсюджені ракети від переносного зенітного ракетного комплексу FIM-92 Stinger, які масово постачаються в Україну західними країнами-партнерами.

Ракети дають можливість наносити ураження повітряним цілям на висотах до 3,8 км та дальностях до 5,5 км. Бойова машина озброєна 8 ракетами та 12,7-мм кулеметом Browning M2.

Що таке HMMWV

HMMWV — це скорочена назва повнопривідного військового автомобіля: абревіатура The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, або "високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб". Військові США прозвали його "Хамві" (Humvee), назва прижилась, а сам автомобіль став культовим армійським символом.

"Хамві" в армії США Фото: militarytimes.com

"Хамві" перебувають на озброєнні американської армії із 1980-х і стали настільки популярними, що AM General випустила цивільну модифікацію під брендом Hummer та продала права корпорації General Motors у 1999 році.

Нагадаємо, українська компанія виготовила для Збройних Сил України симулятори великокаліберних кулеметів ДШКМ. Як повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, ці тренажери використовують для підготовки мобільних підрозділів протиповітряної оборони.