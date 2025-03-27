Пробелы в ПВО: чем Украина может заменить американские системы Patriot, — Рустамзаде

В качестве альтернативы рассматриваются комплексы SAMP-T, которые в настоящий момент проходят модернизацию.

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Украина не сможет самостоятельно производить перехватчики для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в ближайшие годы. Однако существуют альтернативные меры для усиления противовоздушной обороны страны. Такое мнение высказал военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде в эксклюзивном интервью Фокусу.

"Зенитно-ракетные комплексы, особенно системы противоракетной обороны, представляют собой чрезвычайно сложное вооружение как с финансовой, так и с научной точки зрения. Поэтому Украина не сможет за три–пять лет получить ключевые технологии для разработки этих систем", — сказал Рустамзаде.

Между тем, отметил аналитик, существуют и аналогичные системы, которые могут выполнять задачи по противовоздушной обороне. Например, комплексы SAMP-T, которые в настоящее время проходят модернизацию, или же израильские системы, которые может закупать Украина.

Краткий обзор систем Patriot и SAMP-T

Patriot — американская система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная для защиты от различных воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

ЗРК Patriot использует радар AN/MPQ-65A, который способен одновременно отслеживать до 100 целей и наводить ракеты на 9 целей одновременно.

Технические характеристики ЗРК Patriot:

Дальность поражения: аэродинамические цели — от 3 до 100 км, баллистические ракеты — от 3 до 25 км.​

Высота поражения: аэродинамические цели — до 20–25 км., баллистические ракеты — до 15 км.​

Максимальная скорость перехватчика PAC-3 MSE: 6,5 Маха (~ 2200 м/с).​

Радиус действия РЛС: более 150 км.​

Время развертывания комплекса: около 20 минут.

SAMP-T — это совместная разработка Франции и Италии, предназначенная для противовоздушной и противоракетной обороны. Комплекс способен защищать важные объекты и районы от различных воздушных угроз, включая самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

ЗРК SAMP-T использует радар Arabel с активной фазированной антенной решеткой, но он уступает американскому аналогу в дальности обнаружения и количестве сопровождаемых целей.

Технические характеристики SAMP-T:

Ракеты: Aster 30​.

Дальность поражения: аэродинамические цели — до 100 км​, баллистические ракеты — до 25 км.​

Высота поражения: до 25 км​.

Скорость ракеты: до 4,5 Маха​ (~1500 м/с).

Время залпа: все 8 ракет могут быть выпущены за 10 секунд​.

Полное интервью с Агилем Рустамзаде читайте в нашем материале "Нарушит ли Путин перемирие, чем заменить Пэтриоты и что вместо мобилизации"