Прогалини в ППО: чим Україна може замінити американські системи Patriot, — Рустамзаде

Як альтернативу розглядаються комплекси SAMP-T, які зараз проходять модернізацію.

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Україна не зможе самостійно виробляти перехоплювачі для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot найближчими роками. Однак існують альтернативні заходи для посилення протиповітряної оборони країни. Таку думку висловив військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

"Зенітно-ракетні комплекси, особливо системи протиракетної оборони, являють собою надзвичайно складне озброєння як з фінансової, так і з наукового погляду. Тому Україна не зможе за три-п'ять років отримати ключові технології для розробки цих систем", — сказав Рустамзаде.

Тим часом, зазначив аналітик, існують і аналогічні системи, які можуть виконувати завдання з протиповітряної оборони. Наприклад, комплекси SAMP-T, які нині проходять модернізацію, або ж ізраїльські системи, які може закуповувати Україна.

Короткий огляд систем Patriot і SAMP-T

Patriot — американська система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена для захисту від різних повітряних загроз, включно з літаками, крилатими та балістичними ракетами.

ЗРК Patriot використовує радар AN/MPQ-65A, який здатний одночасно відстежувати до 100 цілей і наводити ракети на 9 цілей одночасно.

Технічні характеристики ЗРК Patriot:

Дальність ураження: аеродинамічні цілі — від 3 до 100 км, балістичні ракети — від 3 до 25 км.

Висота ураження: аеродинамічні цілі — до 20-25 км, балістичні ракети — до 15 км.

Максимальна швидкість перехоплювача PAC-3 MSE: 6,5 Маха (~ 2200 м/с).

Радіус дії РЛС: понад 150 км.

Час розгортання комплексу: близько 20 хвилин.

SAMP-T - це спільна розробка Франції та Італії, призначена для протиповітряної та протиракетної оборони. Комплекс здатний захищати важливі об'єкти та райони від різних повітряних загроз, включно з літаками, безпілотниками, крилатими й балістичними ракетами.

ЗРК SAMP-T використовує радар Arabel з активною фазованою антенною решіткою, але він поступається американському аналогу в дальності виявлення і кількості супроводжуваних цілей.

Технічні характеристики SAMP-T:

Ракети: Aster 30.

Дальність ураження: аеродинамічні цілі — до 100 км, балістичні ракети — до 25 км.

Висота ураження: до 25 км.

Швидкість ракети: до 4,5 Маха (~1500 м/с).

Час залпу: всі 8 ракет можуть бути випущені за 10 секунд.

Повне інтерв'ю з Агілем Рустамзаде читайте в нашому матеріалі "Чи порушить Путін перемир'я, чим замінити Петріоти і що замість мобілізації"