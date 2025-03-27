Прогалини в ППО: чим Україна може замінити американські системи Patriot, — Рустамзаде
Як альтернативу розглядаються комплекси SAMP-T, які зараз проходять модернізацію.
Україна не зможе самостійно виробляти перехоплювачі для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot найближчими роками. Однак існують альтернативні заходи для посилення протиповітряної оборони країни. Таку думку висловив військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.
"Зенітно-ракетні комплекси, особливо системи протиракетної оборони, являють собою надзвичайно складне озброєння як з фінансової, так і з наукового погляду. Тому Україна не зможе за три-п'ять років отримати ключові технології для розробки цих систем", — сказав Рустамзаде.
Тим часом, зазначив аналітик, існують і аналогічні системи, які можуть виконувати завдання з протиповітряної оборони. Наприклад, комплекси SAMP-T, які нині проходять модернізацію, або ж ізраїльські системи, які може закуповувати Україна.
Короткий огляд систем Patriot і SAMP-T
Patriot — американська система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена для захисту від різних повітряних загроз, включно з літаками, крилатими та балістичними ракетами.
ЗРК Patriot використовує радар AN/MPQ-65A, який здатний одночасно відстежувати до 100 цілей і наводити ракети на 9 цілей одночасно.
Технічні характеристики ЗРК Patriot:
- Дальність ураження: аеродинамічні цілі — від 3 до 100 км, балістичні ракети — від 3 до 25 км.
- Висота ураження: аеродинамічні цілі — до 20-25 км, балістичні ракети — до 15 км.
- Максимальна швидкість перехоплювача PAC-3 MSE: 6,5 Маха (~ 2200 м/с).
- Радіус дії РЛС: понад 150 км.
- Час розгортання комплексу: близько 20 хвилин.
SAMP-T - це спільна розробка Франції та Італії, призначена для протиповітряної та протиракетної оборони. Комплекс здатний захищати важливі об'єкти та райони від різних повітряних загроз, включно з літаками, безпілотниками, крилатими й балістичними ракетами.
ЗРК SAMP-T використовує радар Arabel з активною фазованою антенною решіткою, але він поступається американському аналогу в дальності виявлення і кількості супроводжуваних цілей.
Технічні характеристики SAMP-T:
- Ракети: Aster 30.
- Дальність ураження: аеродинамічні цілі — до 100 км, балістичні ракети — до 25 км.
- Висота ураження: до 25 км.
- Швидкість ракети: до 4,5 Маха (~1500 м/с).
- Час залпу: всі 8 ракет можуть бути випущені за 10 секунд.
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