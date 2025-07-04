Российская САУ "Гиацинт-К" доехала до фронта: какую защиту от дронов получила установка (фото)

Российская 152-мм колесная самоходная артиллерийская установка 2С44 «Гиацинт-К» впервые замечена в боевых условиях, за пределами полигонов и парадов. При этом вражеская САУ была серьезно подготовлена в плане защиты от беспилотников.

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Кадры с фронта подтвердили участие этой САУ в реальных боевых действиях, сообщил СПЖ «Водограй». По информации наблюдателей, установка оборудована штатной системой защиты от дронов, включающей противодронные экраны над кабиной и артиллерийской частью, а также по бокам машины. Более уязвимой остается казенная часть, где производится заряжание, — она прикрыта лишь сеткой.

Кабина САУ 2С44 "Гиацинт-К" Фото: Скрин видео

Защитные экраны установки "Гиацинт-К" Фото: Скрин видео

Подготовка к стрельбе САУ "Гиацинт-К" Фото: Скрин видео

Экраны против дронов

Как отметили обозреватели Defense Express, разработка колесных САУ изначально предполагала высокую мобильность как главное преимущество: прибытие на позицию, огневое воздействие и быстрый отход. Однако в условиях современной позиционной войны и повсеместного применения дронов-камикадзе эта тактика теряет актуальность. Преимущество теперь у хорошо защищенных и замаскированных позиций.

Комплексная защита «Гиацинта-К» должна частично компенсировать уязвимость от FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Особое внимание уделяется защите ствола, поскольку его поражение выводит орудие из строя надолго — замена затруднена отсутствием серийного производства новых систем «Гиацинт».

Однако установка экранов по периметру, особенно сверху, увеличивает время подготовки САУ к стрельбе. Это снижает мобильность — главный тактический козырь установки. Кроме того, при ведении огня сетка над казенной частью поднимается, вновь открывая уязвимое место для удара с воздуха.

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Технические характеристики 2С44 "Гиацинт-К"

Тип: колесная САУ.

Дальность стрельбы: от 29 до 33/40 км, максимальная дальность — 50 км (с использованием новых боеприпасов).

Шасси: военный грузовик БАЗ-6010-027 с шасси 8×8.

Двигатель: ЯМЗ-849, мощность 500 л.с.

Скорость: до 80 км/ч.

Масса: около 20 тонн.

Оборудование: дополнительная сетчатая броня для защиты от атак БПЛА.

Напомним, новая российская САУ 2С44 "Гиацинт-К" была впервые представлена в марте текущего года. Установка сочетает в себе элементы артиллерийских систем 2С43 "Мальва" и буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б".