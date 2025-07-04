Російська САУ "Гіацинт-К" доїхала до фронту: який захист від дронів отримала установка (фото)

Російську 152-мм колісну самохідну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К" вперше помітили в бойових умовах, за межами полігонів і парадів. При цьому ворожа САУ була серйозно підготовлена в плані захисту від безпілотників.

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Кадри з фронту підтвердили участь цієї САУ в реальних бойових діях, повідомила СПЖ "Водограй". За інформацією спостерігачів, установку обладнано штатною системою захисту від дронів, що включає противодронні екрани над кабіною та артилерійською частиною, а також з боків машини. Більш уразливою залишається казенна частина, де проводиться заряджання, — вона прикрита лише сіткою.

Кабіна САУ 2С44 "Гіацинт-К" Фото: Скрин відео

Захисні екрани установки "Гіацинт-К" Фото: Скрин відео

Підготовка до стрільби САУ "Гіацинт-К" Фото: Скрин відео

Екрани проти дронів

Як зазначили оглядачі Defense Express, розробка колісних САУ спочатку передбачала високу мобільність як головну перевагу: прибуття на позицію, вогневий вплив і швидкий відхід. Однак в умовах сучасної позиційної війни та повсюдного застосування дронів-камікадзе ця тактика втрачає актуальність. Перевага тепер у добре захищених і замаскованих позицій.

Комплексний захист "Гіацинта-К" має частково компенсувати уразливість від FPV-дронів і боєприпасів, що баражують. Особлива увага приділяється захисту ствола, оскільки його ураження виводить гармату з ладу надовго — заміна ускладнена відсутністю серійного виробництва нових систем "Гіацинт".

Однак встановлення екранів по периметру, особливо зверху, збільшує час підготовки САУ до стрільби. Це знижує мобільність — головний тактичний козир установки. Крім того, під час ведення вогню сітка над казенною частиною підіймається, знову відкриваючи уразливе місце для удару з повітря.

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Технічні характеристики 2С44 "Гіацинт-К"

Тип: колісна САУ.

Дальність стрільби: від 29 до 33/40 км, максимальна дальність — 50 км (з використанням нових боєприпасів).

Шасі: військова вантажівка БАЗ-6010-027 з шасі 8×8.

Двигун: ЯМЗ-849, потужність 500 к.с.

Швидкість: до 80 км/год.

Маса: близько 20 тонн.

Обладнання: додаткова сітчаста броня для захисту від атак БПЛА.

Нагадаємо, нову російську САУ 2С44 "Гіацинт-К" було вперше представлено в березні поточного року. Установка поєднує в собі елементи артилерійських систем 2С43 "Мальва" і буксируваної гармати 2А36 "Гіацинт-Б".