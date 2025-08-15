Китай випробовує піхотний екзоскелет: що відомо про інноваційну розробку

В ефірі державного телеканалу CCTV-7 показали репортаж про навчання Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) на пересічній місцевості. Особливу увагу привернув солдат, який використовує примітивний екзоскелет без електроживлення.

Навчання проводилися підрозділом 76-ї армійської групи, яка просувалася кам'янистими гірськими схилами в умовах імітації бойових дій, пишуть оглядачі Defence Blog.

Загін, який у сюжеті назвали "зразковим антияпонським партизанським батальйоном", маневрував під звуки великокаліберних кулеметів та імітацію ворожого вогню.

На одному з кадрів оператор зафіксував бійця з металевим каркасом, закріпленим на спині та ногах. Очевидно, це пасивна опора, призначена для зниження навантаження на поперек і ноги під час перенесення важкого спорядження і зброї.

Оглядачі зазначають, що такі рішення покликані розв'язувати давню проблему логістики — перенесення до 30-40 кілограмів спорядження кожним солдатом, особливо в горах або в умовах тривалих маршів. Водночас пасивний екзоскелет не збільшує швидкість пересування, але дає змогу зменшити втому, зменшити ризик травм і продовжити боєздатність військовослужбовця.

Військові екзоскелети — деталі

Розробка екзоскелетів, стверджують у Defence Blog, не є для військових світових держав чимось новим. У США, наприклад, випробовувалася система ONYX компанії Lockheed Martin — електромеханічний екзоскелет для підвищення витривалості бійців логістичних і артилерійських підрозділів.

Демонстрація екзоскелета ONYX від компанії Lockheed Martin

Китай, своєю чергою, йде за двома напрямками — створення моделей з електроприводом і без нього. Наприклад, компанія Kestrel Defense нещодавно представила електричний екзоскелет для операторів дронів і фахівців польової електроніки, інтегрований із системами запуску та управління БПЛА.

У китайських соцмережах уже з'являлися кадри солдатів з більш просунутими екзоскелетами, оснащеними інтерфейсами управління безпілотниками прямо з руки. Попри перспективи, широке застосування таких технологій на передовій стримується вагою обладнання, обмеженим часом роботи акумуляторів і складними умовами експлуатації.

Екзоскелет від компанії Kestrel Defense Фото: defence blog

Проте включення навіть простого екзоскелета в телерепортаж CCTV-7 і використання його в умовах реальних польових маневрів свідчать про те, що НВАК тестує подібні технології не тільки в лабораторіях. Якщо випробування виявляться успішними, подібне спорядження може увійти в арсенал гірських і десантних підрозділів, де фізичне навантаження особливо високе.

Раніше повідомлялося, що стартап Dnsys з Гонконгу створив екзоскелет для колін під назвою Z1, який збільшує силу людських ніг на 50%. Пристрій при цьому знижує навантаження на коліна на 200%.