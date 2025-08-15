Китай испытывает пехотный экзоскелет: что известно об инновационной разработке

В эфире государственного телеканала CCTV-7 показали репортаж об учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на пересеченной местности. Особое внимание привлек солдат, использующий примитивный экзоскелет без электропитания.

Related video

Учения проводились подразделением 76-й армейской группы, которая продвигалась по каменистым горным склонам в условиях имитации боевых действий, пишут обозреватели Defence Blog.

Отряд, который в сюжете назвали "образцовым антияпонским партизанским батальоном", маневрировал под звуки крупнокалиберных пулеметов и имитацию вражеского огня.

На одном из кадров оператор зафиксировал бойца с металлическим каркасом, закрепленным на спине и ногах. По всей видимости, это пассивная опора, предназначенная для снижения нагрузки на поясницу и ноги при переноске тяжелого снаряжения и оружия.

Обозреватели отмечают, что такие решения призваны решить давнюю проблему логистики — переноску до 30–40 килограммов оборудования каждым солдатом, особенно в горах или в условиях длительных маршей. В то же время пассивный экзоскелет не увеличивает скорость передвижения, но позволяет снизить усталость, уменьшить риск травм и продлить боеспособность военнослужащего.

Военные экзоскелеты — детали

Разработка экзоскелетов, утверждают в Defence Blog, не является для военных мировых держав чем-то новым. В США, например, испытывалась система ONYX компании Lockheed Martin — электромеханический экзоскелет для повышения выносливости бойцов логистических и артиллерийских подразделений.

Демонстрация экзоскелета ONYX от компании Lockheed Martin

Китай, в свою очередь, идет по двум направлениям — создание моделей с электроприводом и без него. К примеру, компания Kestrel Defense недавно представила электрический экзоскелет для операторов дронов и специалистов полевой электроники, интегрированный с системами запуска и управления БПЛА.

В китайских соцсетях уже появлялись кадры солдат с более продвинутыми экзоскелетами, оснащенными интерфейсами управления беспилотниками прямо с руки. Несмотря на перспективы, широкое применение таких технологий на передовой сдерживается весом оборудования, ограниченным временем работы аккумуляторов и сложными условиями эксплуатации.

Экзоскелет от компании Kestrel Defense Фото: defence blog

Тем не менее включение даже простого экзоскелета в телерепортаж CCTV-7 и использование его в условиях реальных полевых маневров говорят о том, что НОАК тестирует подобные технологии не только в лабораториях. Если испытания окажутся успешными, подобное снаряжение может войти в арсенал горных и десантных подразделений, где физическая нагрузка особенно высока.

Ранее сообщалось, что стартап Dnsys из Гонконга создала экзоскелет для колен под названием Z1, который увеличивает силу человеческих ног на 50%. Устройство при этом снижает нагрузку на колени на 200%.