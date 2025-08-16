Лякають наркокартелі: США відправляють на Кариби атомний підводний човен, ракетний крейсер і 4 000 морпіхів, — ЗМІ

Американська армія направляє у води Латинської Америки і Карибського басейну понад 4 000 морських піхотинців, атомний підводний човен і есмінці для боротьби з наркокартелями.

Related video

Вражаюча демонстрація сили дасть президенту США Дональду Трампу широкий набір військових можливостей для вирішення завдань, повідомили джерела телеканалу CNN у Пентагоні.

Перекидання морської піхоти стало частиною масштабнішої передислокації військових сил, яка триває вже три тижні. Південне командування армії США отримає атомну ударну субмарину, додатковий розвідлітак P8 Poseidon, кілька есмінців і ракетний крейсер, кажуть чиновники.

Ще одне джерело зазначило, що всі зазначені кроки мають усунути загрози національній безпеці США від "наркотерористичних організацій". Поки що дії США мають демонстративний характер, мети нанесення ударів по картелях поки що немає.

Деякі військові висловлювали тривогу через відправку морських піхотинців ЗС США, оскільки вони не навчені проводити операції з припинення наркотрафіку.

Представник морської піхоти повідомив CNN, що корпус морпіхів готовий виконувати законні накази і буде всіляко підтримувати командирів бойових частин.

Нагадаємо, французьке видання Intelligence Online писало про добровольців із Мексики, які воюють у лавах ЗСУ. Представники наркокартелів вчаться керувати БПЛА і використовуватимуть ці знання на батьківщині.

Найбільш розшукуваного наркобарона Еквадору Хосе Адольфо Масіас Віламіра виявили в його таємному бункері під розкішним будинком. Його видала трирічна донька.