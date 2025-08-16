Пугают наркокартели: США отправляют на Карибы атомную подлодку, ракетный крейсер и 4 000 морпехов, – СМИ

Американская армия направляет в воды Латинской Америки и Карибского бассейна более 4 000 морских пехотинцев, атомную подлодку и эсминцы для борьбы с наркокартелями.

Впечатляющая демонстрация силы даст президенту США Дональду Трампу широкий набор военных возможностей для решения задач, сообщили источники телеканала CNN в Пентагоне.

Переброска морской пехоты стала частью более масштабной передислокации военных сил, которая идет уже три недели. Южное командование армии США получит атомную ударную субмарину, дополнительный разведсамолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер, говорят чиновники.

Еще один источник отметил, что все указанные шаги должны устранить угрозы национальной безопасности США от "наркотеррористических организаций". Пока действия США имеют демонстративные характер, цели нанесения ударов по картелям пока нет.

Некоторые военные выражали тревогу из-за отправки морских пехотинцев ВС США, так как они не обучены проводить операции по пресечению наркотрафика.

Представитель морской пехоты сообщил CNN, что корпус морпехов готов выполнять законные приказы и будет всячески поддерживать командиров боевых частей.

