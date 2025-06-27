Искали всем Эквадором: трехлетняя дочь выдала, где прячется ее папа-наркобарон

Самый разыскиваемый наркобарон Эквадора Фито был найден в тайном бункере под своим роскошным домом. В прошлом году он сбежал из тюрьмы, где отбывал 34-летний срок за наркоторговлю и убийство.

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Самый разыскиваемый беглец Эквадора был пойман полицией после того, как год скрывался в собственном доме в секретной комнате. Но его выдала собственная трехлетняя дочь, пишет Daily Mail.

Фито прятался в бункере

Побег Фито из тюрьмы в январе 2024 года спровоцировал волну насилия в стране. Президент страны Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней в нескольких провинциях после вспышек насилия. Но теперь ему грозит экстрадиция в США для предъявления ему многочисленных обвинений в совершении тяжких преступлений.

Его арестовали в роскошном доме его заключенной подруги после того, как его собственная дочь случайно раскрыла его местонахождение, дав полиции возможность провести облаву.

До побега в январе 2024 года он содержался в тюрьме, где отбывал 34-летний срок за организованную преступность , незаконный оборот наркотиков и убийство.

Настоящее имя Фито — Хосе Адольфо Масиас Виламир. Американская прокуратура заочно предъявила ему обвинения по семи пунктам в распространении кокаина, сговоре и преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, включая контрабанду оружия.

Фито сбежал из тюрьмы год назад Фото: Скриншот

Месяц назад были арестованы несколько членов его семьи. Власти также провели обыски в их бизнесе и конфисковали многие активы.

Полиция активизировала расследование, когда заметила, что сотрудник муниципального транспортного управления несколько месяцев назад перестал выходить на работу. Выяснилось, что чиновник часто посещал трехэтажный особняк с мраморными полами, бассейном и игровой комнатой. Там стояли совершенно новые диваны, все еще завернутые в пленку, и телевизоры, все еще лежавшие в коробках.

По словам Виктора Ордоньеса, командующего национальной полицией, власти получили окончательное подтверждение от его маленькой дочери, что Фито будет находиться в доме во время обыска. В итоге Фито сам сдался полиции, когда те пригнали экскаватор, чтобы снести дом и буквально выкопать наркобарона из его укрытия.

Ближайшие улицы района были перекрыты, пока полиция проводила 10-часовую операцию. В ходе детальной спецоперации были задействованы беспилотники, чтобы лучше изучить территорию комплекса.

После тщательных поисков Фито был обнаружен спрятавшимся в кондиционируемом бункере на кухне.

Фито поймали в его доме, где он прятался в бункере

Описывая этот момент, Реймберг сказал: "Когда это произошло, Фито запаниковал. Он сам открыл люк и покинул убежище".

Это был не первый побег Фито из тюрьмы — первый раз он сбегал еще в 2013 году, но тогда его поймали через три месяца.

В последние годы в Эквадоре наблюдается резкий рост преступности, связанной с деятельностью банд.

Будучи лидером банды "Лос Чонерос", Фито был ответственен за некоторые из самых ужасных выходок банды. К ним относятся взрывы автомобилей, похищения людей и жестокие убийства убийств.

После побега из тюрьмы Фито также стал подозреваемым в убийстве Фернандо Вильявисенсио, кандидата в президенты, который баллотировался на пост борца с коррупцией.

По данным американской прокуратуры, банда Фито тесно связана с мексиканским картелем "Синалоа", и они оба контролировали маршруты наркотрафика между Южной Америкой и США.

Напомним, ранее стало известно, что сын самого "медийного" наркобарона Эль Чапо заключил сделку с правительством США. Так что вся его семья срочно покинула Мексику.

Также Фокус писал о том, как семья сирийского диктатора Башара Асада занималась производством и продажей наркотиков.