Шукали всім Еквадором: трирічна донька видала, де ховається її тато-наркобарон

Найбільш розшукуваного наркобарона Еквадору Фіто знайшли в таємному бункері під своїм розкішним будинком. Минулого року він утік із в'язниці, де відбував 34-річний термін за наркоторгівлю і вбивство.

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Найрозшукуваніший утікач Еквадору був спійманий поліцією після того, як рік переховувався у власному будинку в секретній кімнаті. Але його видала власна трирічна донька, пише Daily Mail.

Фіто ховався в бункері

Втеча Фіто з в'язниці в січні 2024 року спровокувала хвилю насильства в країні. Президент країни Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан терміном на 60 днів у кількох провінціях після спалахів насильства. Але тепер йому загрожує екстрадиція до США для пред'явлення йому численних звинувачень у скоєнні тяжких злочинів.

Його заарештували в розкішному будинку його ув'язненої подруги після того, як його власна дочка випадково розкрила його місцезнаходження, давши поліції можливість провести облаву.

До втечі в січні 2024 року його утримували у в'язниці, де він відбував 34-річний термін за організовану злочинність, незаконний обіг наркотиків і вбивство.

Справжнє ім'я Фіто — Хосе Адольфо Масіас Віламір. Американська прокуратура заочно висунула йому обвинувачення за сімома пунктами в поширенні кокаїну, змові та злочинах, пов'язаних із вогнепальною зброєю, включно з контрабандою зброї.

Фіто втік із в'язниці рік тому Фото: Скриншот

Місяць тому було заарештовано кількох членів його сім'ї. Влада також провела обшуки в їхньому бізнесі та конфіскувала багато активів.

Поліція активізувала розслідування, коли помітила, що співробітник муніципального транспортного управління кілька місяців тому перестав виходити на роботу. З'ясувалося, що чиновник часто відвідував триповерховий особняк із мармуровими підлогами, басейном та ігровою кімнатою. Там стояли абсолютно нові дивани, все ще загорнуті в плівку, і телевізори, які все ще лежали в коробках.

За словами Віктора Ордоньєса, командувача національної поліції, влада отримала остаточне підтвердження від його маленької доньки, що Фіто перебуватиме в будинку під час обшуку. Зрештою Фіто сам здався поліції, коли ті пригнали екскаватор, щоб знести будинок і буквально викопати наркобарона з його укриття.

Найближчі вулиці району були перекриті, поки поліція проводила 10-годинну операцію. Під час детальної спецоперації було задіяно безпілотники, щоб краще вивчити територію комплексу.

Після ретельних пошуків Фіто виявили, що він сховався в кондиціонованому бункері на кухні.

Фіто спіймали в його будинку, де він ховався в бункері

Описуючи цей момент, Реймберг сказав: "Коли це сталося, Фіто запанікував. Він сам відкрив люк і залишив сховище".

Це була не перша втеча Фіто з в'язниці — перший раз він тікав ще 2013 року, але тоді його спіймали через три місяці.

Останніми роками в Еквадорі спостерігається різке зростання злочинності, пов'язаної з діяльністю банд.

Будучи лідером банди "Лос Чонерос", Фіто був відповідальний за деякі з найжахливіших витівок банди. До них належать вибухи автомобілів, викрадення людей і жорстокі вбивства вбивств.

Після втечі з в'язниці Фіто також став підозрюваним у вбивстві Фернандо Вільявісенсіо, кандидата в президенти, який балотувався на посаду борця з корупцією.

За даними американської прокуратури, банда Фіто тісно пов'язана з мексиканським картелем "Сіналоа", і вони обидва контролювали маршрути наркотрафіку між Південною Америкою і США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син найбільш "медійного" наркобарона Ель Чапо уклав угоду з урядом США. Тож уся його родина терміново покинула Мексику.

Також Фокус писав про те, як сім'я сирійського диктатора Башара Асада займалася виробництвом і продажем наркотиків.