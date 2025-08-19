Використовується в Україні: США випробували повністю модернізовану ракету Harpoon (відео)

На полігоні Пойнт-Мугу в Каліфорнії відбулося перше льотне випробування модернізованої протикорабельної ракети Boeing Harpoon Block II Update (HIIU). Запуск був виконаний з винищувача F-15SA і став ключовим кроком перед початком серійного виробництва.

Нова версія являє собою майже повне перероблення конструкції, проведене для усунення проблем старіння і підвищення ефективності ракети. Про це 18 серпня повідомили оглядачі Naval News.

Ракета Harpoon — можливості протикорабельної зброї у 2026 році

Harpoon Block IIU оснащена оновленим апаратним і програмним забезпеченням, поліпшеними системами наведення та управління, а також новими компонентами, запозиченими з проєктів JDAM і Standoff Land Attack Missile.

Під час випробувань ракета продемонструвала стабільний рух, коректну роботу систем навігації та управління, а також заявлені аеродинамічні характеристики. За словами представників Boeing, оновлення дасть змогу продовжити термін експлуатації та виробництво Harpoon, зберігши її потрібність на світовому ринку озброєнь.

Ракета Harpoon — деталі

Автори матеріалу зазначають, що Harpoon залишається однією з наймасовіших протикорабельних ракет, які наймасовіше застосовують у світі. З моменту прийняття на озброєння в 1977 році вона багаторазово модернізувалася і надійшла на озброєння десятків країн. Попередня версія, Harpoon Block II, експортувалася до Індії, Південної Кореї, Катару та Австралії.

Таким чином модернізацію ракети було проведено на тлі зростаючого попиту на протикорабельні ракети і застарівання системи озброєння.

Основне призначення зброї — ураження надводних кораблів різного класу. Ракету можна запускати з різних носіїв: літаків (AGM-84), кораблів (RGM-84), підводних човнів (UGM-84), а пізніші модифікації (SLAM і SLAM-ER) отримали можливість атакувати і наземні цілі.

Довжина: 4,6 м

Діаметр корпусу: 34,3 см

Розмах крила: 91 см

Маса стартова: близько 690 кг

Бойова частина: 221 кг (бронебійно-фугасна проникаюча)

Дальність польоту: до 120-150 км (пізні версії — до 280 км)

Швидкість: близько 850-900 км/год

Тип двигуна: турбореактивний Teledyne CAE J402-CA-400

Система наведення: інерціальна, активна радіолокаційна ГСН на кінцевій ділянці

Існує версія, що Harpoon були залучені й в російсько-українській війні. У 2024 році під час удару по російському флоту в окупованому Севастополі, було пошкоджено судно "Комуна". Тоді про застосування цього виду озброєння повідомили російські військові, проте деякі експерти вважають, що це була українська ракета "Нептун".

Нагадаємо, у червні на Паризькому авіасалоні було представлено моделі двох нових ракет: дозвукової крилатої TP15 і надзвукової протикорабельної RJ10. Очікується, що ці системи замінять SCALP/Storm Shadow і Exocet/Harpoon відповідно, оскільки характеристики попередників уже недостатні, щоб протистояти новим загрозам.