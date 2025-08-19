Используется в Украине: США испытали полностью модернизированную ракету Harpoon (видео)

На полигоне Пойнт-Мугу в Калифорнии состоялось первое летное испытание модернизированной противокорабельной ракеты Boeing Harpoon Block II Update (HIIU). Запуск был выполнен с истребителя F-15SA и стал ключевым шагом перед началом серийного производства.

Новая версия представляет собой почти полную переделку конструкции, проведенную для устранения проблем устаревания и повышения эффективности ракеты. Об этом 18 августа сообщили обозреватели Naval News.

Ракета Harpoon — возможности противокорабельного оружия в 2026 году

Harpoon Block IIU оснащена обновленным аппаратным и программным обеспечением, улучшенными системами наведения и управления, а также новыми компонентами, заимствованными из проектов JDAM и Standoff Land Attack Missile.

В ходе испытаний ракета продемонстрировала стабильное движение, корректную работу систем навигации и управления, а также заявленные аэродинамические характеристики. По словам представителей Boeing, обновление позволит продлить срок эксплуатации и производство Harpoon, сохранив ее востребованность на мировом рынке вооружений.

Ракета Harpoon — детали

Авторы материала отмечают, что Harpoon остается одной из самых массово применяемых противокорабельных ракет в мире. С момента принятия на вооружение в 1977 году она многократно модернизировалась и поступила на вооружение десятков стран. Предыдущая версия, Harpoon Block II, экспортировалась в Индию, Южную Корею, Катар и Австралию.

Таким образом модернизация ракеты была проведена на фоне растущего спроса на противокорабельные ракеты и устаревание системы вооружения.

Основное назначение оружия — поражение надводных кораблей различного класса. Ракета может запускаться с различных носителей: самолетов (AGM-84), кораблей (RGM-84), подводных лодок (UGM-84).Поздние модификации (SLAM и SLAM-ER) получили возможность атаковать и наземные цели.

Длина: 4,6 м

Диаметр корпуса: 34,3 см

Размах крыла: 91 см

Масса стартовая: около 690 кг

Боевая часть: 221 кг (бронебойно-фугасная проникающая)

Дальность полета: до 120–150 км (поздние версии — до 280 км)

Скорость: около 850–900 км/ч

Тип двигателя: турбореактивный Teledyne CAE J402-CA-400

Система наведения: инерциальная, активная радиолокационная ГСН на конечном участке

Существует версия, что Harpoon были задействованы и в российско-украинской войне. В 2024 году во время удара по российскому флоту в оккупированном Севастополе, было повреждено судно "Коммуна". Тогда о применение данного вида вооружения сообщили российские военные, однако некоторые эксперты полагают, что это была украинская ракета "Нептун".

Напомним, в июне на Парижском авиасалоне были представлены модели двух новых ракет: дозвуковой крылатой TP15 и сверхзвуковой противокорабельной RJ10. Ожидается, что эти системы заменят SCALP/Storm Shadow и Exocet/Harpoon соответственно, поскольку характеристики предшественников уже недостаточны, чтобы противостоять новым угрозам.