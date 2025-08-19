Дрони ЗСУ літали під Євпаторією: ЗС РФ втратили цінну РЛС Каста-2Е2"

Українські дрони могли вразити дорогу радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" (39Н6) військ Росії, яка стояла біля Євпаторії.

Атаку здійснили на колишню позицію сил ППО в районі населеного пункту Хуторок у Сакському районі в період із 6 до 11 серпня. Про результати влучень повідомили OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно" 19 серпня.

Станція була на зазначеній позиції (координати: 45.258430, 33.152500) до самого удару

Станція 39Н6 була на зазначеній позиції (координати: 45.258430, 33.152500) до самого удару. Після вибуху спостерігачі помітили пожежу і накритий сіткою об'єкт із розмірами і виглядом, як у вищезгаданої РЛС.

Станція "Каста-2Е2" 39Н6 перестала фіксуватися після атаки

Джерела кажуть, що станція "Каста-2Е2" 39Н6 перестала фіксуватися після атаки. Знищення РЛС окупантів стало ще однією успішною операцією з демілітаризації Криму та зменшення військових можливостей росіян.

У лютому стало відомо, що "Каста-2Е2" прикривала аеродром у Новофедорівці, більш відомий як Сакський аеродром.

Українські безпілотники знищували РЛС схожого типу наприкінці вересня 2024 року В СБУ повідомили, що РЛС базувалася біля населеного пункту Гір'ї Біловського району Курської області.

OSINT-дослідник Athene Noctua наприкінці липня наводив нові підрахунки втрат російських РЛС у Калінінградській області. Зникли три з шести стацій "Каста-2Е2", які належали 81-му радіотехнічному полку ЗС РФ.

Характеристики російської РЛС "Каста-2Е2"

Станція "Каста-2Е2" є мобільною маловисотною трикоординатною РЛС із круговим оглядом для чергування. Завдяки технології можна визначати дальність, азимут та ешелон висоти польоту повітряних засобів ураження.

"Каста-2Е2" виявляє літаки, вертольоти, крилаті ракети та інші повітряні цілі, зокрема на малих і гранично малих висотах.

Межі роботи:

дальності — до 150 км;

за азимутом — 360 град;

за кутом місця — 25 град;

за висотою — 6 км;

Дальність виявлення повітряних об'єктів:

що летять на висоті 100 м — 55 км;

на висоті 1000 м — 95 км;

кількість супроводжуваних цілей — не менше 50.

Нагадаємо, Сили оборони в серпні також вдарили по РЛС 48Я6-К1 "Підліт", яка захищала аеродром у Саках від цілей, що летять низько.

А в районі Абрикосівки Кіровського району Криму українські сили знищили стаціонарний радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".