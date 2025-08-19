Дроны ВСУ летали под Евпаторией: ВС РФ потеряли ценную РЛС Каста-2Е2"

Украинские дроны могли поразить дорогостоящую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" (39Н6) войск России, которая стояла возле Евпатории.

Атаку произвели на прежнюю позицию сил ПВО в районе населенного пункта Хуторок в Сакском районе в период с 6 по 11 августа. О результатах попаданий сообщили OSINT-аналитики проекта "КіберБорошно" 19 августа.

Станция была на указанной позиции (координаты: 45.258430, 33.152500) до самого удара

После взрыва наблюдатели заметили пожар и накрытый сеткой объект с размерами и видом, как у вышеупомянутой РЛС.

Станция "Каста-2Е2" 39Н6 перестала фиксироваться после атаки

Источники говорят, что станция "Каста-2Е2" 39Н6 перестала фиксироваться после атаки. Уничтожение РЛС оккупантов стала еще одной успешной операцией по демилитаризации Кріма и уменьшению военніх возможностей россиян.

В феврале стало известно, что "Каста-2Е2" прикрывала аэродром в Новофедоровке, более известный как Сакский аэродром.

Украинские беспилотники уничтожали РЛС схожего типа в конце сентября 2024 года В СБУ сообщили, что РЛС базировалась возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

OSINT-исследователь Athene Noctua в конце июля приводил новые подсчеты потерь российских РЛС в Калининградской области. Исчезли три из шести стаций "Каста-2Е2", которые принадлежали 81-му радиотехническому полку ВС РФ.

Характеристики российской РЛС "Каста-2Е2"

Станция "Каста-2Е2" является мобильной маловысотной трехкоординатной РЛС с круговым обзором для дежурства. Благодаря технологии можно определять дальность, азимут и эшелон высоты полета воздушных средств поражения.

"Каста-2Е2" выявляет самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и другие воздушные цели, в том числе на малых и предельно малых высотах.

Пределы работы:

дальности — до 150 км;

по азимуту — 360 град.;

по углу места — 25 град.;

по высоте — 6 км;

Дальность обнаружения воздушных объектов:

летящих на высоте 100 м — 55 км;

на высоте 1000 м — 95 км;

количество сопровождаемых целей — не менее 50.

Напомним, Силы обороны в августе также ударили по РЛС 48Я6-К1 "Подлет", которая защищала аэродром в Саках от низколетящих целей.

А в районе Абрикосовка Кировского района Крыма украинские силы уничтожили стационарный радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".