В Крыму уничтожен радар ТРЛК-10 "Скала-М": появились спутниковые снимки попаданий (фото)

В результате атаки полностью разбить купол, которым оккупанты защищали радар и радиолокационную станцию.

В оккупированном Крыму в районе населенного пункта Абрикосовка Кировского района Силы обороны Украины в сотрудничестве с местным подпольем уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Появились спутниковые снимки последствий попаданий, обнародованные OSINT-аналитики группы Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"Результаты уничтожением радара ТРЛК-10 "Скала-М" во временно оккупированном Крыму, населенный пункт Абрикосовка. Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей", — говорится в сообщении.

ТРЛК-10 "Скала-М" в Абрикосовке до момента атаки

Аналитики отметили, что над уничтожением вражеского радара работали подразделения движения сопротивления ССО.

На обнародованных кадрах видно, что в результате попаданий существенно поврежден купол радара.

ТРЛК-10 "Скала-М" в Абрикосовке после поражений

ТРЛК-10 "Скала-М": что известно

ТРЛК-10 "Скала-М" — это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе — в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара до 350 км.

Уничтожение этого радара существенно ослабит применение российскими оккупантами авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

8 августа в оккупированном Крыму дроны ГУР поразили купола РЛС ВЗС РФ, а также десантный катер и базу ПВО на горе Ай-Петри. Среди потерь россиян ГУР указало РЛС 96Л6 С-400.