У Криму знищено радар ТРЛК-10 "Скала-М": з'явилися супутникові знімки влучань (фото)

В окупованому Криму в районі населеного пункту Абрикосівка Кіровоського раону Сили оборони України у співпраці з місцевим підпіллям знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". З'явилися супутникові знімки наслідків влучань, оприлюднені OSINT-аналітики групи Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"Результати знищенням радара ТРЛК-10 "Скала-М" у тимчасово окупованому Криму, населений пункт Абрикосівка. Знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", — йдеться в повідомленні.

ТРЛК-10 "Скала-М" в Абрикосівці до моменту атаки

Аналітики зауважили, що над знищенням ворожого радару працювали підрозділи руху опору ССО.

На оприлюднених кадрах видно, що внаслідок влучань суттєво пошкоджений купол радара.

ТРЛК-10 "Скала-М" в Абрикосівці після уражень

ТРЛК-10 "Скала-М": що відомо

ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

8 серпня в окупованому Криму дрони ГУР уразили куполи РЛС ЗЗС РФ, а також десантний катер і базу ППО на горі Ай-Петрі. Серед втрат росіян ГУР вказало РЛС 96Л6 С-400.