Бійці ЗСУ переходять на гвинтівки UAR-15: чому відмовилися від "Калашникова" (відео)
Українські військові почали активно використовувати штурмову гвинтівку UAR-15 — ліцензійну версію американської AR-15, вироблену в Україні. Бійці зазначають, що нова зброя зручніша, точніша і надійніша за автомати Калашникова, які досі залишалися основою стрілецького озброєння армії.
Однією з головних причин переходу на інші гвинтівки стала змінена тактика війни, йдеться в матеріалі Forces News.
Найбільшу загрозу для піхоти становлять безпілотники, і бійці тренуються використовувати UAR-15 не тільки проти наземних цілей, а й для збивання дронів.
"Війна сильно змінилася. Тепер найбільшу загрозу становлять безпілотники... Ми вчимося, як збивати їх за допомогою UAR-15, щоб зробити наші дії ефективнішими", — розповів боєць Нацгвардії з позивним "Якуза".
За словами військовослужбовців, автомати Калашникова, що були в розпорядженні українських військ, часто були застарілими і в поганому стані.
"Гвинтівка, яку я використовував, була випущена в 1962 році. Вона була старою та іржавою. Перше, що сталося, коли я почав нею користуватися, — вона двічі не спрацювала", — зазначив український боєць із позивним "Норд".
Зброя НАТО — що відомо про UAR-15
Штурмова гвинтівка UAR-15 прийнята на озброєння ЗСУ 2023 року і поступово замінює АК, модернізуючи армію і переводячи її на стандарти НАТО. За даними Міноборони, гвинтівку випускають у кількох модифікаціях, вона має ресурс ствола до 10 000 пострілів, можливість встановлення глушника і тактичних аксесуарів.
Ще одна перевага зразка — вага. Гвинтівка легша за АК на 600 грамів, що дає змогу військовослужбовцям переносити більше боєкомплекту або спорядження.
"Зараз логістика дуже ускладнилася, і хлопцям доводиться долати великі відстані пішки. Тому безумовно, це величезна перевага. У дорозі, як то кажуть, і голка важка", — зазначив боєць із позивним "Південний".
Технічні характеристики UAR-15
- Калібр: 5,56×45 мм NATO
- Маса без патронів: близько 3,1 кг
- Довжина ствола: від 11,5 до 16 дюймів (залежно від модифікації)
- Довжина гвинтівки: від 715 до 910 мм
- Темп стрільби: 700-950 пострілів на хвилину
- Сумісність із підствольним гранатометом М203
- Приклад: телескопічний
- Планки Picatinny і M-LOK для кріплення обладнання
Нагадаємо, сьогодні в Україні виробляють практично всі компоненти UAR-15 — від ствольної коробки і затворної групи до газового блоку, ударно-спускового механізму і магазинів. Простота конструкції, надійність і повний контроль над виробництвом дають гвинтівці всі підстави претендувати на статус основної стрілецької зброї Сил оборони України.