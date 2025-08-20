Бійці ЗСУ переходять на гвинтівки UAR-15: чому відмовилися від "Калашникова" (відео)

Українські військові почали активно використовувати штурмову гвинтівку UAR-15 — ліцензійну версію американської AR-15, вироблену в Україні. Бійці зазначають, що нова зброя зручніша, точніша і надійніша за автомати Калашникова, які досі залишалися основою стрілецького озброєння армії.

Однією з головних причин переходу на інші гвинтівки стала змінена тактика війни, йдеться в матеріалі Forces News.

Зброя НАТО — як працює штурмова гвинтівка UAR-15

Найбільшу загрозу для піхоти становлять безпілотники, і бійці тренуються використовувати UAR-15 не тільки проти наземних цілей, а й для збивання дронів.

"Війна сильно змінилася. Тепер найбільшу загрозу становлять безпілотники... Ми вчимося, як збивати їх за допомогою UAR-15, щоб зробити наші дії ефективнішими", — розповів боєць Нацгвардії з позивним "Якуза".

За словами військовослужбовців, автомати Калашникова, що були в розпорядженні українських військ, часто були застарілими і в поганому стані.

"Гвинтівка, яку я використовував, була випущена в 1962 році. Вона була старою та іржавою. Перше, що сталося, коли я почав нею користуватися, — вона двічі не спрацювала", — зазначив український боєць із позивним "Норд".

Зброя НАТО — що відомо про UAR-15

Штурмова гвинтівка UAR-15 прийнята на озброєння ЗСУ 2023 року і поступово замінює АК, модернізуючи армію і переводячи її на стандарти НАТО. За даними Міноборони, гвинтівку випускають у кількох модифікаціях, вона має ресурс ствола до 10 000 пострілів, можливість встановлення глушника і тактичних аксесуарів.

Ще одна перевага зразка — вага. Гвинтівка легша за АК на 600 грамів, що дає змогу військовослужбовцям переносити більше боєкомплекту або спорядження.

"Зараз логістика дуже ускладнилася, і хлопцям доводиться долати великі відстані пішки. Тому безумовно, це величезна перевага. У дорозі, як то кажуть, і голка важка", — зазначив боєць із позивним "Південний".

Технічні характеристики UAR-15

Калібр: 5,56×45 мм NATO

Маса без патронів: близько 3,1 кг

Довжина ствола: від 11,5 до 16 дюймів (залежно від модифікації)

Довжина гвинтівки: від 715 до 910 мм

Темп стрільби: 700-950 пострілів на хвилину

Сумісність із підствольним гранатометом М203

Приклад: телескопічний

Планки Picatinny і M-LOK для кріплення обладнання

Нагадаємо, сьогодні в Україні виробляють практично всі компоненти UAR-15 — від ствольної коробки і затворної групи до газового блоку, ударно-спускового механізму і магазинів. Простота конструкції, надійність і повний контроль над виробництвом дають гвинтівці всі підстави претендувати на статус основної стрілецької зброї Сил оборони України.