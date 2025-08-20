Бойцы ВСУ переходят на винтовки UAR-15: почему отказались от "Калашникова" (видео)

Украинские военные начали активно использовать штурмовую винтовку UAR-15 — лицензионную версию американской AR-15, производимую в Украине. Бойцы отмечают, что новое оружие удобнее, точнее и надежнее, чем автоматы Калашникова, которые до сих пор оставались основой стрелкового вооружения армии.

Одной из главных причин перехода на другие винтовки стала изменившаяся тактика войны, говорится в материале Forces News.

Оружие НАТО - как работает штурмовая винтовка UAR-15

Наибольшую угрозу для пехоты представляют беспилотники, и бойцы тренируются использовать UAR-15 не только против наземных целей, но и для сбивания дронов.

"Война сильно изменилась. Теперь самую большую угрозу представляют беспилотники… Мы учимся, как сбивать их с помощью UAR-15, чтобы сделать наши действия более эффективными", — рассказал боец Нацгвардии с позывным "Якуза".

По словам военнослужащих, автоматы Калашникова, находившиеся в распоряжении украинских войск, часто были устаревшими и в плохом состоянии.

"Винтовка, которую я использовал, была выпущена в 1962 году. Она была старой и ржавой. Первое, что произошло, когда я начал ей пользоваться, — она дважды не сработала", — отметил украинский боец с позывным "Норд".

Оружие НАТО — что известно о UAR-15

Штурмовая винтовка UAR-15 принята на вооружение ВСУ в 2023 году и постепенно заменяет АК, модернизируя армию и переводя ее на стандарты НАТО. По данным Минобороны, винтовка выпускается в нескольких модификациях, имеет ресурс ствола до 10 000 выстрелов, возможность установки глушителя и тактических аксессуаров.

Еще одно преимущество образца — вес. Винтовка легче АК на 600 граммов, что позволяет военнослужащим переносить больше боекомплекта или снаряжения.

"Сейчас логистика очень усложнилась, и ребятам приходится преодолевать большие расстояния пешком. Поэтому безусловно, это огромное преимущество. В дороге, как говорится, и иголка тяжела", — отметил боец с позывным "Южный".

Технические характеристики UAR-15

Калибр: 5,56×45 мм NATO

Масса без патронов: около 3,1 кг

Длина ствола: от 11,5 до 16 дюймов (в зависимости от модификации)

Длина винтовки: от 715 до 910 мм

Темп стрельбы: 700-950 выстрелов в минуту

Совместимость с подствольным гранатометом М203

Приклад: телескопический

Планки Picatinny и M-LOK для крепления оборудования

Напомним, сегодня в Украине производится практически все компоненты UAR-15 — от ствольной коробки и затворной группы до газового блока, ударно-спускового механизма и магазинов. Простота конструкции, надежность и полный контроль над производством дают винтовке все основания претендовать на статус основного стрелкового оружия Сил обороны Украины.