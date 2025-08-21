Прем'єрка Свириденко показала, яким був завод у Мукачевому до обстрілу ЗС РФ (фото)

У ніч на 21 серпня ЗС РФ атакували американський завод Flex у Мукачеві, що займався виробництвом побутової електроніки. Підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свиридеко заявила, що ворог вирішив "звільнити" Україну від кавомашин. У соцмережах вона опублікувала фото свого візиту на цей завод минулого року.

"Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали в закордонне відрядження — до Японії, Берліна чи інших міст — скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Вироблену в Україні", — написала глава Кабміну.

Юлія Свириденко відвідала завод Flex у 2024 році Фото: Юлія Свириденко / Facebook

За її словами, внаслідок удару постраждали 19 осіб.

"Завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустилися в укриття. Це врятувало життя, жодного загиблого. Вдячна керівництву компанії за турботу про безпеку людей", — наголосила Свириденко на словах підтримки співробітникам, їхнім родинам та всій українській команді Flex.

"Бажаю сил і витримки", — закінчила свій пост прем'єрка.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у себе в Х показав кадри палаючого підприємства.

"Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних руйнувань і жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони або військових операцій", — написав він.

Завод Flex горить після атаки ЗС РФ Фото: X / Андрій Сибіга

Міністр додав, що це — не перший напад Росії на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві раніше цього року та інших атак.

"Ніякої військової логіки або необхідності, тільки терор проти людей, підприємств і нормального життя в нашій країні", — резюмував Сибіга.

Після атаки завод охопила масштабна пожежа, вогонь вирував на площі 7 тис. кв. м. У її ліквідації брали участь 96 пожежників і 20 одиниць техніки. Рятувальники також залучили пожежний потяг "Укрзалізниці", повідомили в ДСНС регіону.

Рятувальники гасять палаючий завод Фото: ДСНС

Компанія "Флекс Україна" (Мукачево) належить Flextronics — одному зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки та дизайну, акції якого котируються на американській біржі Nasdaq.

Раніше Фокус писав, що вночі 21 серпня ЗС РФ запустили по території України "Шахеди" і ракети різних типів, зокрема "Калібри", Х-101 і "Кинджали".

Ми також повідомляли, що президент Угорщини Тамаш Шуйок 21 серпня опублікував допис зі співчуттями постраждалим від російської атаки на Мукачеве українцям, а за годину відредагував його, видаливши згадку про Росію.