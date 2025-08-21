Премьер Свириденко показала, каким был завод в Мукачево до обстрела ВС РФ (фото)

В ночь на 21 августа ВС РФ атаковали американский завод Flex в Мукачево, который занимался производством бытовой электроники. Предприятие получило серьезные повреждения.

Премьер-министр Украины Юлия Свиридеко заявила, что враг решил "освободить" Украину от кофемашин. В соцсетях она опубликовала фото своего визита на этот завод в прошлом году.

"Тогда меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в загранкомандировку — в Японию, Берлин или другие города — везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь. Произведенную в Украине", – написала глава Кабмина.

Юлия Свириденко посетила завод Flex в 2024 году Фото: Юлия Свириденко / Facebook

По ее словам, в результате удара пострадали 19 человек.

"Благодаря детально отработанным мерам реагирования на воздушные тревоги все 600 работников, которые были на смене в то время, вовремя спустились в укрытие. Это спасло жизнь, ни одного погибшего. Благодарна руководству компании за заботу о безопасности людей", – подчеркнула Свириденко слова поддержки сотрудникам, их семьям и всей украинской команде Flex.

"Желаю сил и выдержки", – закончила свой постпремьер-министр.

Глава МИД Украины Андрей Сибига у себя в Х показал кадры горящего предприятия.

"Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным разрушениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным операциям", – написал он.

Завод Flex горит после атаки ВС РФ Фото: X / Андрей Сибига

Министр добавил, что это – не первое нападение России на американские предприятия на Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве ранее в этом году и других атак.

"Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, предприятий и нормальной жизни в нашей стране", – резюмировал Сибига.

После атаки завод охватил масштабный пожар, огонь бушевал на площади 7 тыс. кв. м. В его ликвидации участвовали 96 пожарных и 20 единиц техники. Спасатели также привлекли пожарный поез "Укрзализныци", сообщили в ГСЧС региона.

Спасатели тушат горящий завод Фото: ГСЧС

Компания "Флекс Украина" (Мукачево) принадлежит Flextronics — одному из мировых лидеров по контрактному производству электроники и дизайна, акции которого котируются на американской бирже Nasdaq.

Ранее Фокус писал, что ночью 21 августа ВС РФ запустили по территории Украины "Шахеды" и ракеты различных типов, в том числе "Калибры", Х-101 и "Кинжалы".

Мы также сообщали, что президент Венгрии Тамаш Шуйок 21 августа опубликовал сообщение с соболезнованиями пострадавшим от российской атаки на Мукачево украинцам, а через час отредактировал его, удалив упоминание о России.