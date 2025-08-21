Президент Венгрии написал о российской атаке на Мукачево, а потом стер упоминание о РФ

Президент Венгрии Тамаш Шуйок 21 августа опубликовал сообщение с соболезнованиями пострадавшим от российской атаки на Мукачево украинцам, а через час отредактировал его, удалив упоминание о России.

Related video

На редактирование сообщения обратило внимание венгерское издание Telex. В утреннем посте в 9:35 по Киеву Тамаш Шуйок выразил соболезнования жертвам обстрела Мукачево, а уже в 10:35 стер из сообщения слово "российский".

Президент Венгрии убрал из сообщения об ударе по Мукачево слово "российский" Фото: скриншот

Вместо "российское ракетное нападение" теперь в заметке президента Венгрии упоминается просто "ракетное нападение".

"Выражаю глубокие соболезнования жертвам ракетного удара по Мукачево, желаю им скорейшего и полного выздоровления. Немедленное прекращение российско-украинского конфликта в наших интересах. Я уверен, что воюющие стороны смогут это увидеть и, благодаря международным дипломатическим усилиям, вскоре положат конец этой бесчеловечной и бессмысленной резне", — говорится в посте Шуйока сейчас.

Администрация президента на момент публикации новости не ответила журналистам на просьбу объяснить причины редактирования сообщения.

Депутат Европейского парламента, венгерский политик Клара Добрев назвала поступок президента позором, а его сочувствие — лицемерным.

"Посмотрите на пост Тамаса Шуйока! он просто стер слово "российский". Тамаш Шуйок испытывает болезненный стыд, что он не решился написать, что это россияне были связаны с ракетным ударом в Мукачево?" — написала евродепутат.

Евродепутат Клара Добре осудила президента Венгрии за редактирование сообщения об обстреле Мукачево Фото: скриншот

Атака на Мукачево: детали

По информации председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого, по состоянию на 12:30 21 августа было известно о 19 пострадавших от российской атаки в Мукачево.

Россияне атаковали ракетами Мукачево Закарпатской области под утро 21 августа. После взрывов над городом поднялся густой черный дым, глава ОГА Мирослав Билецкий призвал жителей закрыть окна и не выходить на улицы.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что россияне осуществили ракетный удар в Мукачево по американскому заводу компании-производителя электроники FLEX, который производит обычные бытовые вещи и не связан с оборонно-промышленным комплексом.