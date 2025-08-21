Президент Угорщини написав про російську атаку на Мукачево, а потім стер згадку про РФ

Президент Угорщини Тамаш Шуйок 21 серпня опублікував допис зі співчуттями постраждалим від російської атаки на Мукачево українцям, а за годину відредагував його, видаливши згадку про Росію.

Related video

На редагування допису звернуло увагу угорське видання Telex. У ранковому дописі о 9:35 за Києвом Тамаш Шуйок висловив співчуття жертвам обстрілу Мукачева, а вже о 10:35 стер з повідомлення слово "російський".

Президент Угорщини прибрав з допису про удар по Мукачеву слово "російський" Фото: скриншот

Замість "російський ракетний напад" тепер у дописі президента Угорщини згадується просто "ракетний напад".

"Висловлюю глибоке співчуття жертвам ракетного удару по Мукачеву, бажаю їм швидкого та повного одужання. Негайне припинення російсько-українського конфлікту в наших інтересах. Я впевнений, що воюючі сторони зможуть це побачити і, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цій нелюдській та безглуздій різанині", — ідеться в пості Шуйока наразі.

Адміністрація президента на момент публікації новини не відповіла журналістам на прохання пояснити причини редагування повідомлення.

Депутатка Європейського парламенту, угорська політикиня Клара Добрев назвала вчинок президента ганьбою, а його співчуття — лицемірним.

"Подивіться на пост Тамаса Шуйока! він просто стер слово "російський". Тамаш Шуйок відчуває болючий сором, що він не наважився написати, що це росіяни були пов'язані з ракетним ударом в Мукачеві?" — написала євродепутатка.

Євродепутатка Клара Добре засудила президента Угорщини за редагування допису про обстріл Мукачева Фото: скриншот

Атака на Мукачево: деталі

За інформацією голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького, станом на 12:30 21 серпня було відомо про 19 постраждалих від російської атаки в Мукачеві.

Росіяни атакували ракетами Мукачево Закарпатської області під ранок 21 серпня. Після вибухів над містом здійнявся густий чорний дим, голова ОВА Мирослав Білецький закликав жителів зачинити вікна й не виходити на вулиці.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що росіяни здійснили ракетний удар в Мукачеві по американському заводу компанії-виробника електроніки FLEX, який виробляє звичайні побутові речі та не пов'язаний з оборонно-промисловим комплексом.