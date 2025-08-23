Кім Чен Ин показово принизив Путіна, — військовий експерт

Нагородження північнокорейським лідером Кім Чен Ином солдатів і командирів армії КНДР, які брали участь у боях у Курській області РФ, є гіпертрофованою формою карго-культу і пропагандистською показухою.

Кім Чен Ин вихвалив участь північнокорейських військ у боях у Курській області, пише координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що Кім Чен Ин зустрів особисто труни із загиблими північнокорейськими військовими.

"Не всі, звісно, трун набагато більше, у сотні разів більше, але — коли Путін зустрічав труни з його майбутньою "елітою" країни?", — пише військовий експерт.

Він зазначив, що Кім Чен Ин зустрічався з офіцерами, які брали участь в операції, солдатами і сім'ями загиблих. При цьому під час зустрічі з сім'ями загиблих вони не стримували емоцій, пускали сльозу, знов-таки — напоказ, у КНДР взагалі емоції це окреме мистецтво позерства, але все це, зазначив Коваленко, було.

Сім'я загиблого не може радіти і дюжину разів поспіль казати диктаторові, який відправив їхнього годувальника на вірну смерть, — "Спасибі!". Тому, вважає він, у цьому емоційному плані пропаганда Північної Кореї виявилася більш щирою, ніж російська.

"Ну і найголовніше. Коли Путін визнав, що це російські війська окупували Крим? Що вони в Донецькій і Луганській областях? Кім Чен Ин набагато раніше і куди пафосніше визнав присутність своїх військ у Курській області", — зауважив експерт.

За його словами, у диктатора і тирана Кім Чен Ина тестикули виявилися з набагато міцнішого сплаву, ніж у російського колеги. Крім того, в ролику, показаному по центральному телебаченню КНДР про участь північнокорейських військових у Курській операції прямим текстом йдеться про те, як Північна Корея рятувала Росію.

Кім Чен Ин під час церемонії вручення держнагород Фото: ЦТАК

"Дожилися. Генсеки СРСР, які завжди ставилися до КНДР не як до молодшого брата, а як до голодного, босоногого, брудного безпритульного з вулиці, крутяться дзигою у своїх трунах від усвідомлення, куди їх привів Путін", — пише Олександр Коваленко.

Кім Чен Ин обіймає північнокорейського солдата Фото: ЦТАК

Однак, за його словами, найкумедніше в цій історії те, що самі росіяни із захопленням і захватом зараз розповідають про цей пропагандистський екстаз КНДР.

"Цікаво, чи багато хто усвідомлює при цьому, наскільки вони принижені й нікчемні?", — резюмує військовий експерт.

Нагадаємо, наприкінці червня в Пхеньяні під час концерту показали фотографії вбитих військовослужбовців КНДР, які загинули у війні проти України. На цих фото північнокорейський лідер Кім Чен Ин "оплакує" солдатів.

Фокус писав, що більше десятка високопоставлених військових офіцерів Північної Кореї несподівано повернулися додому з Росії. Північнокорейські командири, включно з генерал-полковником Кім Ен Боком і генерал-майором Сін Гім Чхолем, з'явилися поруч із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, хоча ще недавно були в Москві.