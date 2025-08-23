Ким Чен Ын показательно унизил Путина, — военный эксперт

Награждение северорейским лидером Ким Чен Ыном солдат и командиров армии КНДР, участвовавших в боях в Курской области РФ, является гипертрофированной формой карго-культа и пропагандистской показухой.

Ким Чен Ын восхвалил участие северокорейских войск в боях в Курской области, пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что Ким Чен Ын встретил лично гробы с погибшими северокорейскими военными.

"Не все конечно, гробов куда больше, в сотни раз больше, но – когда Путин встречал гробы с его будущей "элитой" страны?, — пишет военный эксперт.

Он отметил, что Ким Чен Ын встречался с офицерами, принимавшими участие в операции, солдатами и семьями погибших. При этом при встрече с семьями погибших они не сдерживали эмоций, пускали слезу, опять-таки – напоказ, в КНДР вообще эмоции это отдельное искусство позерства, но все это, отметил Коваленко, было.

Семья погибшего не может радоваться и дюжину раз подряд говорить диктатору, отправившему их кормильца на верную смерть, — "Спасибо!". Поэтому, считает он, в этом эмоциональном плане, пропаганда Северной Кореи оказалась более искренней, нежели российская.

"Ну и самое главное. Когда Путин признал, что это российские войска оккупировали Крым? Что они в Донецкой и Луганской областях? Ким Чен Ын намного раньше и куда пафоснее признал присутствие своих войск в Курской области", — заметил эксперт.

По его словам, у диктатора и тирана Ким Чен Ына тестикулы оказались из куда более крепкого сплава, чем у российского коллеги. Кроме того, в ролике, показанном по центральному телевидению КНДР об участии северокорейских военных в Курской операции прямым текстом говорится о том, как Северная Корея спасала Россию.

"Дожились. Генсеки СССР, всегда относившиеся к КНДР не как к младшему брату, а как к голодному, босоногому, грязному беспризорнику с улицы, крутятся волчком в своих гробах от осознания, куда их привел Путин", — пишет Александр Коваленко.

Однако, по его словам, самое забавное в этой истории то, что сами россияне с восхищением и упоением сейчас рассказывают об этом пропагандистском экстазе КНДР.

"Интересно, многие ли осознают при этом, насколько они унижены и ничтожны?", — резюмирует военный эксперт.

Напомним, в конце июня в Пхеньяне во время концерта показали фотографии убитых военнослужащих КНДР, которые погибли в войне против Украины. На этих фото северокорейский лидер Ким Чен Ын "оплакивает" солдат.

Фокус писал, что более десятка высокопоставленных военных офицеров Северной Кореи неожиданно вернулись домой из России. Северокорейские командиры, включая генерал-полковника Ким Ен Бока и генерал-майора Син Гым Чхоль появились рядом с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, хотя еще недавно были в Москве.