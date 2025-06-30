"Оплакивал" сам Ким Чен Ын: в КНДР впервые показали погибших на войне в Украине солдат (фото)

В столице Северной Кореи — Пхеньяне во время концерта показали фотографии убитых военнослужащих КНДР, которые погибли в войне против Украины.

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На этих фото северокорейский лидер Ким Чен Ын "оплакивает" солдат, пишет Yonhap.

Солдаты КНДР на войне против Украины Солдаты КНДР на войне против Украины

Концерт, на котором показали соответствующие фото, был посвящен первой годовщине подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и Россией, а среди приглашенных гостей была министр культуры РФ Ольга Любимова.

На заднем плане сцены во время выступления артистов можно было увидеть фото северокорейских и российских солдат в зоне боевых действий, а также военных с флагами обеих стран.

Совместное фото российских и северокорейских солдат Фото: скриншот

В общем там транслировали всю хронологию развертывания северокорейских войск против Украины. В частности, люди в зале смогли увидеть окровавленный блокнот военного КНДР, найденного на поле боя в Курской области, в котором было написано: "Решающий момент наконец настал" и "Сражаемся смело в этой священной битве с безграничной любовью и доверием, дарованными нам нашим любимым верховным главнокомандующим".

Также было показано принятие репатриированных тел солдат КНДР. На одном из таких снимков видно, как северокорейский лидер кладет обе руки на гроб, плотно сжав губы.

Ким Чен Ын "оплакивает" погибших солдат КНДР Ким Чен Ын "оплакивает" погибших солдат КНДР Фото: Yonhap News

Это первый случай, когда медиа КНДР транслировали видеозаписи и фотографии своих солдат, отправленных на подмогу РФ.

Напомним, 26 июня издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что КНДР планирует отправить в РФ дополнительные войска для наступления на Украину.

Фокус также писал о том, что КНДР хочет отправить в РФ 25 000 северокорейцев для производства "шахедов".