"Оплакував" сам Кім Чен Ин: в КНДР вперше показали загиблих на війні в Україні солдатів (фото)

У столиці Північної Кореї — Пхеньяні під час концерту показали фотографії вбитих військовослужбовців КНДР, які загинули у війни проти України.

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На цих фото північнокорейський лідер Кім Чен Ин "оплакує" солдатів, пише Yonhap.

Солдати КНДР на війні проти України Солдати КНДР на війні проти України

Концерт, на якому показали відповідні фото, був присвячений першій річниці підписання договору про "всеохопне стратегічне партнерство" між КНДР та Росією, а серед запрошених гостей була міністерка культури РФ Ольга Любімова.

На задньому плані сцени під час виступу артистів можна було побачити фото північнокорейських і російських солдатів у зоні бойових дій, а також військових із прапорами обох країн.

Спільне фото російських та північнокорейських солдатів Фото: скриншот

Загалом там транслювали всю хронологію розгортання північнокорейських військ проти України. Зокрема, люди в залі змогли побачити закривавлений блокнот військового КНДР, знайденого на полі бою в Курській області, в якому було написано: "Вирішальний момент нарешті настав" і "Борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов’ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем".

Також було показано прийняття репатрійованих тіл солдатів КНДР. На одному з таких знімків видно, як північнокорейський лідер кладе обидві руки на труну, щільно стиснувши губи.

Кім Чен Ин "оплакує" загиблих солдатів КНДР Кім Чен Ин "оплакує" загиблих солдатів КНДР Фото: Yonhap News

Це перший випадок, коли медіа КНДР транслювали відеозаписи й фотографії своїх солдатів, відправлених на підмогу РФ.

Нагадаємо, 26 червня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що КНДР планує відправити в РФ додаткові війська для наступу на Україну.

Фокус також писав про те, що КНДР хоче відправити в РФ 25 000 північнокорейців для виробництва "шахедів".