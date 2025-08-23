"Живий, не служив": син Чикатила спростував чутки про загибель на фронті

56-річний Юрій у коментарі журналістам заявив, що не планує приєднуватися до Сил оборони України через хронічні хвороби. Районний ТЦК Харкова, натомість, стверджує, що син Чикатила порушує мобілізаційне законодавство.

Про це у відповіді на запит редакції "Суспільне" повідомив начальник Слобідського районного ТЦК і СП Дмитро Сльота. Він додав, що той порушував правила військового обліку.

Журналістам вдалося зв'язатися з 56-річним Юрієм, і той підтвердив, що "живий, не служив". Він стверджує, що не ухиляється від служби, а свої дані оновив через ЦНАП.

Співрозмовник додав, що мобілізуватися не планує, оскільки має низку хронічних захворювань.

Що стосується фейків про його смерть у росЗМІ, то до них ставиться байдуже, стверджує чоловік.

Смерть сина Чикатила: що відомо

Першим про смерть сина серійного вбивці часів СРСР повідомив російський пропагандистський Telegram-канал SHOT. У публікації стверджувалося, що "ЗС РФ ліквідували Юрія Чикатила під час масованого артобстрілу за 20 км від Харкова". Автори новини додали, що загиблого мають нагородити "Орденом за мужність II ступеня".

У публікаціях його називають Чикатило-молодший, не вказуючи справжнє прізвище чоловіка.

Пізніше новина розлетілася російськими пабліками, також її передрукувала низка українських ЗМІ.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО тактику російських ЗМІ назвав психологічним прийомом, дуже простим і примітивним, додавши, що РФ намагається зобразити Сили оборони як "армію злочинців".

Сім'я Андрія Чикатила: що сталося з дружиною та дітьми маніяка

У Андрія Чикатила та його дружини Феодосії у шлюбі народилися двоє дітей — Людмила та Юрій. Коли стало відомо про злочини маніяка, його дочка зреклася батька і змінила прізвище. Вона живе в Україні і вважає за краще не з'являтися в ЗМІ.

Юрій ріс тихим і спокійним хлопцем, але після служби в Афганістані і поранення там став більш агресивним. Повернувшись додому, він мав проблеми із законом і, як пише "Телеграф", провів за ґратами загалом 12 років і 8 місяців.

Відомо, що в першому шлюбі у нього народився син, якого назвали Андрієм. Юрій узяв прізвище дружини.

Коли шлюб розпався, Юрій через свою сестру познайомився з іншою жінкою. Вона стала його цивільною дружиною і народила чоловікові двох дітей. За останніми даними, вони жили в Харкові, але Юрій мріяв повернутися в Ростовську область, де жив раніше.

Дружина Андрія Чикатила померла 2005 року.

Андрій Чикатило — один із найвідоміших радянських серійних убивць. З 1978 по 1990 роки він скоїв 53 доведені вбивства. Його багато років не могли виявити і зловити, і зробити це вдалося тільки 20 листопада 1990 року під час масштабної спецоперації "Лісосмуга", що проводилася під керівництвом центральної влади СРСР.

Суд визнав його осудним і засудив до розстрілу. 14 лютого 1994 року Чикатила стратили в новочеркаській в'язниці Ростовської області.

Нагадаємо, адвокат Чикатило загинув у ДТП під Луганськом.