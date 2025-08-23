"Жив, не служил": сын Чикатило опроверг слухи о гибели на фронте

56-летний Юрий в комментарии журналистам заявил, что не планирует присоединяться к Силам обороны Украины из-за хронических болезней. Районный ТЦК Харькова, в свою очередь, утверждает, что сын Чикатило нарушает мобилизационное законодательство.

Об этом в ответе на запрос редакции "Суспільне" сообщил начальник Слободского районного ТЦК и СП Дмитрий Слета. Он добавил, что тот нарушал правила военного учета.

Журналистам удалось связаться с 56-летним Юрием, и тот подтвердил, что "жив, не служил". Он утверждает, что не уклоняется от службы, а свои данные обновил через ЦНАП.

Собеседник добавил, что мобилизоваться не планирует, поскольку имеет ряд хронических заболеваний.

Что касается фейков о его смерти в росСМИ, то к ним относится равнодушно, утверждает мужчина.

Смерть сына Чикатило: что известно

Первым о смерти сына серийного убийцы времен СССР сообщил российский пропагандистский Telegram-канал SHOT. В публикации утверждалось, что "ВС РФ ликвидировали Юрия Чикатило во время массированного артобстрела в 20 км от Харькова". Авторы новости добавили, что погибшего должны наградить "Орденом за мужество II степени".

В публикациях его называют Чикатило-младший, не указывая настоящую фамилию мужчины.

Позже новость разлетелась по российским пабликам, также ее перепечатали ряд украинских СМИ.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО тактику российских СМИ назвал психологическим приемом, очень простым и примитивным, добавив, что РФ пытается изобразить Силы обороны как "армию преступников".

Семья Андрея Чикатило: что произошло с женой и детьми маньяка

У Андрея Чикатило и его жены Феодосии в браке родились двое детей – Людмила и Юрий. Когда стало известно о преступлениях маньяка, его дочь отреклась от отца и сменила фамилию. Она живет в Украине и предпочитает не появляться в СМИ.

Юрий рос тихим и спокойным парнем, но после службы в Афганистане и ранения там стал более агрессивным. Вернувшись домой, он имел проблемы с законом и, как пишет "Телеграф", провел за решеткой в общей сложности 12 лет и 8 месяцев.

Известно, что в первом браке у него родился сын, которого назвали Андреем. Юрий взял фамилию супруги.

Когда брак распался, Юрий через свою сестру познакомился с другой женщиной. Она стала его гражданской женой и родила мужчине двоих детей. По последним данным они жили в Харькове, но Юрий мечтал вернуться в Ростовскую область, где жил ранее.

Жена Андрея Чикатило умерла в 2005 году.

Андрей Чикатило – один из самых известных советских серийных убийц. С 1978 по 1990 годы он совершил 53 доказанных убийства. Его много лет не могли выявить и поймать, и сделать это удалось только 20 ноября 1990 года в ходе масштабной спецоперации "Лесополоса", проводившейся под руководством центральной власти СССР.

Суд признал его вменяемым и приговорил к расстрелу. 14 февраля 1994 года Чикатило казнили в новочеркасской тюрьме Ростовской области.

Напомним, адвокат Чикатило погиб в ДТП под Луганском.