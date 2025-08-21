Воевал в рядах ВСУ: сын Чикатило погиб на фронте, — росСМИ

Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий погиб, воюя на стороне ВСУ в Харьковской области. Как пишут российские СМИ, его планируют посмертно наградить орденом "За мужество" II степени.

По информации российского медиа SHOT, Юрий Чикатило погиб во время боя на Харьковщине — его группа попала под массированный артиллерийский обстрел российских войск. Ранее он был включен в список пропавших без вести, однако сейчас официально признан погибшим.

Более того, по данным медиа, Юрий Чикатило присоединился к украинским войскам в начале полномасштабного вторжения РФ. Он служил в артиллерийском подразделении ВСУ и находился в 20 км от Харькова во время обстрела.

Сообщается, что Юрий Чикатило пошел в ВСУ частично, чтобы избежать уголовной ответственности на территории Украины — его разыскивали из-за долгов по алиментам, кредитам и штрафам. Его отец, известный как серийный убийца из СССР, Андрей Чикатило, был осужден за 53 убийства и казнен 14 февраля 1994 года.

На момент публикации материала командование ВСУ не комментировало информацию о возможной гибели сына Чикатило на фронте.

Сын серийного убийцы Чикатило погиб в боях за ВСУ Фото: Shot

Напомним, что в апреле этого года российские СМИ распространили сообщение об исчезновении сына советского серийного убийцы Андрея Чикатило — Юрия Мирошниченко, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины. По данным SHOT, он пропал без вести после артиллерийского обстрела российскими войсками позиций ВСУ на Харьковщине. В общем, 56-летний Мирошниченко добровольно ушел на фронт и в последнее время находился на Харьковском направлении. Примерно три месяца до этого его артиллерийское подразделение, расположенное в 20 км от Харькова, попало под массированный обстрел, после чего он пропал без вести.

Также, как писал Фокус, что Давид Чичкан, художник и военный, получил ранения несовместимые с жизнью во время отражения штурма российской пехоты. Он происходил из известной украинской семьи: его отец Илья Чичкан — представитель "Новой волны" в украинском искусстве, а дед — художник-нонконформист, участник легендарной "Выставки 13-ти".

Кроме этого, на Харьковщине погиб Игорь Климович - фотохудожник, краевед и историк со Львовщины, младший лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.