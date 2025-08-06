Сочетал службу с культурной миссией: на войне погиб историк и краевед Игорь Климович

На Харьковщине погиб Игорь Климович — фотохудожник и краевед, историк со Львовщины, младший лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Related video

30 июля 2025 года на Харьковщине погиб Игорь Климович — историк из Львовщины, известный фотохудожник и краевед. Ему было 34 года. Он был младшим лейтенантом Третьей отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, об этом сообщила Грабовецко-Дулибовская территориальная община.

Климович Игорь Игоревич, позывной "Африка", родился 13 июня 1991 года в селе Грабовец. Образование получил в Дулибском лицее имени М. Шашкевича и в Институте туризма при Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника. Еще с юношества он проявлял интерес к истории, литературе и культуре родного края. Издал несколько поэтических сборников и активно популяризировал наследие своего села через краеведческую Facebook-группу.

Игорь Климович был не только исследователем, но и активным общественным деятелем: участвовал в Революции Достоинства, создал спортивно-оздоровительный клуб "Беллатор" и исторический клуб "Застава". Он первым среди украинцев стал членом международной ассоциации экспериментальной археологии EXARC и был постоянным участником фестиваля "Ту Стань!".

Как фотохудожник, в 2021 году он стал лауреатом приза зрительских симпатий в конкурсе "Путешественник-фотограф года". В 2025 году представил фотовыставку "Человек и война", созданную на пленку непосредственно на фронте.

В 2022 году Игорь поступил в Хорунжую службу 3 ОШБр, где совмещал военную службу с культурной миссией. Он разрабатывал уникальные подходы к морально-психологической поддержке бойцов, организовывал лекции и экскурсии, проводил встречи с деятелями культуры. Игорь также занимался эвакуацией культурного наследия: благодаря его инициативе была спасена 900-летняя Половецкая каменная баба, которую вывезли из Донецкой области под обстрелами.

В феврале 2025 года он получил звание младшего лейтенанта. Его последними мечтами были археологические исследования в родном селе Грабовец и передача уникального Креста-энколпиона в местный музей.

У защитника остались родители, брат и жена, которая ожидает рождения их дочери.

Напомним, под Покровском погиб 23-летний американский доброволец Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело.

22 июля стало известно, что в ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан.