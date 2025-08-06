Поєднував службу з культурною місією: на війні загинув історик та краєзнавець Ігор Климович

На Харківщині загинув Ігор Климович — фотохудожник та краєзнавець, історик зі Львівщини, молодший лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Related video

30 липня 2025 року на Харківщині загинув Ігор Климович — історик з Львівщини, відомий фотохудожник та краєзнавець. Йому було 34 роки. Він був молодшим лейтенантом Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, про це повідомила Грабовецько-Дулібівська територіальна громада.

Климович Ігор Ігорович, позивний "Африка", народився 13 червня 1991 року в селі Грабовець. Освіту здобув у Дулібському ліцеї імені М. Шашкевича та в Інституті туризму при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Ще з юнацтва він проявляв інтерес до історії, літератури й культури рідного краю. Видав кілька поетичних збірок і активно популяризував спадщину свого села через краєзнавчу Facebook-групу.

Ігор Климович був не лише дослідником, а й активним громадським діячем: брав участь у Революції Гідності, створив спортивно-оздоровчий клуб "Беллатор" та історичний клуб "Застава". Він першим серед українців став членом міжнародної асоціації експериментальної археології EXARC і був постійним учасником фестивалю "Ту Стань!".

Як фотохудожник, у 2021 році він став лауреатом призу глядацьких симпатій у конкурсі "Мандрівник-фотограф року". У 2025 році презентував фотовиставку "Людина і війна", створену на плівку безпосередньо на фронті.

У 2022 році Ігор вступив до Хорунжої служби 3 ОШБр, де поєднував військову службу з культурною місією. Він розробляв унікальні підходи до морально-психологічної підтримки бійців, організовував лекції та екскурсії, проводив зустрічі з діячами культури. Ігор також займався евакуацією культурної спадщини: завдяки його ініціативі було врятовано 900-літню Половецьку кам’яну бабу, яку вивезли з Донеччини під обстрілами.

У лютому 2025 року він отримав звання молодшого лейтенанта. Його останніми мріями були археологічні дослідження у рідному селі Грабовець і передавання унікального Хреста-енколпіона до місцевого музею.

У захисника залишилися батьки, брат та дружина, яка очікує на народження їхньої донечки.

Нагадаємо, під Покровськом загинув 23-річний американський доброволець Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело.

22 липня стало відомо, що у ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан.