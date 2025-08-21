Воював у лавах ЗСУ: син Чикатила загинув на фронті, — росЗМІ

Син відомого серійного вбивці Андрія Чикатила Юрій загинув, воюючи на боці ЗСУ у Харківській області. Як пишуть російські ЗМІ, його планують посмертно нагородити орденом "За мужність" II ступеня.

За інформацією російського медіа SHOT, Юрій Чикатило загинув під час бою на Харківщині — його група потрапила під масований артилерійський обстріл російських військ. Раніше він був включений до списку зниклих безвісти, проте нині офіційно визнаний загиблим.

Ба більше за даними медіа, Юрій Чикатило приєднався до українських військ на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він служив в артилерійському підрозділі ЗСУ та перебував у 20 км від Харкова під час обстрілу.

Повідомляється, що Юрій Чикатило пішов до ЗСУ частково, щоб уникнути кримінальної відповідальності на території України — його розшукували через борги за аліментами, кредитами та штрафами. Його батько, відомий як серійний вбивця з СРСР, Андрій Чикатило, був засуджений за 53 вбивства і страчений 14 лютого 1994 року.

На момент публікації матеріалу командування ЗСУ не коментувало інформацію про можливу загибель сина Чикатила на фронті.

Син серійного вбивці Чикатило загинув у боях за ЗСУ Фото: Shot

Нагадаємо, що у квітні цього року російські ЗМІ поширили повідомлення про зникнення сина радянського серійного вбивці Андрія Чикатила — Юрія Мірошниченка, який воював у лавах Збройних сил України. За даними SHOT, він зник безвісти після артилерійського обстрілу російськими військами позицій ЗСУ на Харківщині. Загалом, 56-річний Мірошниченко добровільно пішов на фронт і останнім часом перебував на Харківському напрямку. Приблизно три місяці до цього його артилерійський підрозділ, розташований за 20 км від Харкова, потрапив під масований обстріл, після чого він зник безвісти.

Також, як писав Фокус, що Давид Чичкан, художник і військовий, отримав поранення несумісні з життям під час відбиття штурму російської піхоти. Він походив із відомої української родини: його батько Ілля Чичкан — представник "Нової хвилі" в українському мистецтві, а дід — художник-нонконформіст, учасник легендарної "Виставки 13-ти".

Окрім цього, на Харківщині загинув Ігор Климович — фотохудожник, краєзнавець і історик зі Львівщини, молодший лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.