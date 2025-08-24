Норвегія виділила близько $695,7 млн на ППО для України: деталі

Норвегія та Німеччина оплачують дві системи Patriot, включаючи ракети. Крім того, Норвегія робить внесок у придбання радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від Kongsberg.

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення на протиповітряну оборону для України близько 7 млрд крон (близько $695,7 млн). Про це йдеться в офіційній заяві уряду країни.

Зазначається, що системи ППО будуть поставлені до України з Німеччини.

"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Як йдеться в повідомленні, Норвегія та Німеччина оплачують дві системи Patriot, включаючи ракети. Крім того, Норвегія робить внесок у придбання радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від Kongsberg.

"Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми об'єднуємо зусилля з Німеччиною, щоб ще більше активізувати зусилля. Підтримка надасть Україні важливі інструменти для захисту життів українців та сприятиме посиленню оборони", — говорять у Міністерстві оборони Норвегії.

ЗРК Patriot: що відомо

Patriot – це високоефективна система протиповітряної оборони, яка може боротися з багатьма загрозами, особливо з тактичними балістичними ракетами. Ці ракети мають велику руйнівну силу і не можуть бути зупинені звичайною протиповітряною обороною.

Patriot має далекобійний радар, ракети з дуже високою швидкістю та великою дальністю. Ці характеристики разом дозволяють ЗРК перехоплювати балістичні ракети.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Нідерланди відшукали три додаткових ЗРК, які нададуть Польщі для захисту логістичного центру НАТО. Комплекси встановлять на об'єкті, залученому у постачаннях зброї Україні.