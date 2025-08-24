Норвегия выделила около $695,7 млн на ПВО для Украины: детали

Норвегия и Германия оплачивают две системы Patriot, включая ракеты. Кроме того, Норвегия вносит вклад в приобретение радаров противовоздушной обороны от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от Kongsberg.

Правительство Норвегии приняло решение о выделении на противовоздушную оборону для Украины около 7 млрд крон (около $695,7 млн). Об этом говорится в официальном заявлении правительства страны.

Отмечается, что системы ПВО будут поставлены в Украину из Германии.

"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак", — заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Как говорится в сообщении, Норвегия и Германия оплачивают две системы Patriot, включая ракеты. Кроме того, Норвегия вносит вклад в приобретение радаров противовоздушной обороны от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от Kongsberg.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты воинских частей и инфраструктуры. Сейчас мы объединяем усилия с Германией, чтобы еще больше активизировать усилия. Поддержка предоставит Украине важные инструменты для защиты жизней украинцев и будет способствовать усилению обороны", — говорят в Министерстве обороны Норвегии.

ЗРК Patriot: что известно

Patriot — это высокоэффективная система противовоздушной обороны, которая может бороться со многими угрозами, особенно с тактическими баллистическими ракетами. Эти ракеты имеют большую разрушительную силу и не могут быть остановлены обычной противовоздушной обороной.

Patriot имеет дальнобойный радар, ракеты с очень высокой скоростью и большой дальностью. Эти характеристики вместе позволяют ЗРК перехватывать баллистические ракеты.

Напомним, что ранее сообщалось, что Нидерланды нашли три дополнительных ЗРК, которые предоставят Польше для защиты логистического центра НАТО. Комплексы установят на объекте, вовлеченном в поставках оружия Украине.