Польша получит Patriot и NASAMS для защиты центра НАТО: почему объект может стать целью РФ

Нидерланды нашли три дополнительных зенитно-ракетных комплекса, которые предоставят Польше для защиты логистического центра НАТО. Комплексы установят на объекте, вовлеченном в поставках оружия Украине. При этом дроны "Шахед" Российской Федерации уже не раз беззащитно пролетали над польской территорией.

Министерство обороны Нидерландов подтвердило поставки дополнительных средств ПВО утром 20 августа, выяснили на портале Army Recognition. Речь идет о трех ЗРК: двух Patriot и одном NASAMS. Для обеспечения работы оборудования в Польшу также отправят 300 военнослужащих.

Выяснилось, что средства ПВО будут защищать логистический центр НАТО по оказанию помощи и обучения Украины (NSATU), расположенный на аэродроме Jasionka возле Жешува. Кроме того, предоставят технологии для борьбы с беспилотниками для создания многоуровневой обороны: о чем идет речь, не указано. Продолжительность пребывания — всего шесть месяцев: с 1 декабря 2025 по 1 июня 2026 года. Отмечается, что это шаг стран-членов альянса для усиления поддержки Украины "на фоне постоянных угроз со стороны российского вторжения". Планируется, что усиленная система ПВО Польши будет способна сбивать вражеские самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Между тем на Army Recognition объяснили, что предоставление ЗРК говорит о "критической эволюции позиции НАТО на его восточном фланге". Отмечается, что в последнее время РФ слишком часто наносит воздушные удары по целям, расположенным у западных границ Украины, и поэтому этот отрезок решили серьезно защитить.

"Растущее совершенство и радиус действия российских беспилотников и ракет сделали необходимым для членов альянса усиление ПВО вокруг ключевых узлов, таких как логистический центр NSATU в Польше. Защита этих активов больше не является необязательной; она оперативно необходима", — подытожили аналитики.

Шахеды в Польше — детали

Отметим, информация о дополнительных средствах ПВО появилась в тот же день, когда дрон-камикадзе "Шахед" РФ залетел на территорию Польши. Польские власти заявили, что обнаружили объект, который взорвался в поле возле села Осины в Люблинском воеводстве. При этом не объясняли, о чем именно идет речь: ударный российский дрон, дрон-имитатор, посторонний беспилотник или акт саботажа.

Фокус ранее писал о технических характеристиках ЗРК Patriot и NASAMS. Комплекс Patriot способен сбивать воздушные цели на расстоянии 60-160 км, установка NASAMS — 25-50 км (в зависимости от типов ракет). В пределах досягаемости — ракеты и дроны ВС РФ, которые долетят до края Львовской области, также — часть Люблинского воеводства (Осины — в 100 км к северу от Жешува).

Шахэды в Польше — карта с точкой пуска дрона РФ и возможными целями Фото: Google Maps

Между тем в сети появились фото обломков устройства, которое упало под Люблином. Аналитики Defense Express исследовали изображение и заявили, что это куски "Шахеда". Также отмечалось, что пуск мог состояться с полигона РФ возле села Шаталово (Смоленская область): в 700 км от Польши, пришлось лететь через Беларусь или, в обход, через Украину.

Напоминаем, 20 августа Фокус писал о четырех сценариях действий партнеров Украины-членов НАТО относительно гарантий безопасности: один из них касался исключительно защиты воздушного пространства над западными областями.