Выбило окна в домах: в Польше упал и взорвался объект, который мог быть "Шахедом", — СМИ (видео)

В Польше в селе Осины Люблинского воеводства в ночь на 20 августа упал и взорвался неопознанный объект. По неподтвержденным данным СМИ, это мог быть российский "Шахед".

Инцидент произошел примерно в 100 км вглубь Польши от границы с Украиной и в около 40 км от столицы — Варшавы. По неофициальной информации издания Rzeczpospolita, в Осинах мог взорваться иранский беспилотник типа "Шахед 131" или "Шахед 136" (русское название дронов производства РФ — "Герань-1" и "Герань-2"), который оккупанты используют в войне против Украины.

Объект упал в кукурузном поле. Помощник Марцин Йозвик из полиции Лукува рассказал журналистам, что правоохранители получили сообщение о взрыве около 2:22 ночи.

На месте, где мог произойти взрыв неизвестного объекта, нашли обгоревшие металлические и пластиковые обломки разных размеров, которые были разбросаны в радиусе десятков метров. Несмотря на то, что участок вокруг сгорел, кратера от не образовалось.

Сообщается, что взрыв объекта был настолько мощным, что в трех соседних домах выбило окна. По словам люблинского воеводы Кшиштофа Коморского, во время инцидента никто не пострадал.

В Польше взорвался неизвестный объект: реакция военных

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши доложили, что радиолокационные системы не фиксировали ни одного нарушения воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси.

"Информация об обнаружении объекта, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с винтом, была передана в Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента", — говорится в сообщении ведомства.

Взрыв в Польше неопознанного объекта: что говорят власти

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на утренней пресс-конференции в Минске-Мазовецком заявил, что речь идет, скорее всего, о "беспилотнике, который разбился". По его словам, рассматриваются три версии: российский беспилотник, контрабандный дрон и акт саботажа.

"Пока это не имеет никаких признаков военного характера, поэтому не стоит исключать возможности того, что мы имеем дело с контрабандным дроном. Также не стоит исключать вероятность того, что происходило и в других странах — акт саботажа, то есть действия, связанные с диверсией или саботажем на территории Польши", — сказал министр национальной обороны.

Неопознанный воздушный объект залетал на территорию Польши год назад. За десять дней поисков российский дрон, который залетел на польскую территорию еще 26 августа 2024 года, так и не смогли найти.

Также объект, похожий на российский дрон типа "Гербера", 28 июля 2025 года залетал со стороны Беларуси в Литву. Его нашли на военном полигоне через несколько дней поисков.