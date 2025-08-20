Вибило вікна в домах: у Польщі впав і вибухнув об'єкт, що міг бути "Шахедом", — ЗМІ (відео)

У Польщі в селі Осіни Люблінського воєводства в ніч на 20 серпня впав і вибухнув невпізнаний об'єкт. За непідтвердженими даними ЗМІ, це міг бути російський "Шахед".

Інцидент стався приблизно за 100 км углиб Польщі від кордону з Україною та в близько 40 км від столиці — Варшави. За неофіційною інформацією видання Rzeczpospolita, в Осінах міг вибухнути іранський безпілотник типу "Шахед 131" або "Шахед 136" (російська назва дронів виробництва РФ — "Герань-1" та "Герань-2"), який окупанти використовують у війні проти України.

Об'єкт впав у кукурудзяному полі. Помічник Марцін Йозвік з поліції Лукува розповів журналістам, що правоохоронці отримали повідомлення про вибух близько 2:22 ночі.

На місці, де міг статися вибух невідомого об'єкта, знайшли обгорілі металеві та пластикові уламки різних розмірів, що були розкидані в радіусі десятків метрів. Попри те, що ділянка навколо згоріла, кратеру від не утворилося.

Повідомляється, що вибух об'єкта був настільки потужним, що в трьох сусідніх будинках вибило вікна. За словами люблінського воєводи Кшиштофа Коморського, під час інциденту ніхто не постраждав.

У Польщі вибухнув невідомий об'єкт: реакція військових

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі доповіли, що радіолокаційні системи не фіксували жодного порушення повітряного простору з боку України чи Білорусі.

"Інформацію про виявлення об’єкта, який, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна з гвинтом, було передано до Центру повітряних операцій — Командування повітряного компоненту", — йдеться у повідомленні відомства.

Вибух у Польщі невпізнаного об'єкта: що каже влада

Глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на ранковій пресконференції в Мінську-Мазовецькому заявив, що йдеться, найімовірніше, про "безпілотник, який розбився". За його словами, розглядаються три версії: російський безпілотник, контрабандний дрон і акт саботажу.

"Поки що це не має жодних ознак військового характеру, тому не варто виключати можливості того, що ми маємо справу з контрабандним дроном. Також не варто виключати ймовірність того, що відбувалося й в інших країнах — акт саботажу, тобто дії, пов’язані з диверсією або саботажем на території Польщі", — сказав міністр національної оборони.

Невпізнаний повітряний об'єкт залітав на територію Польщі рік тому. За десять днів пошуків російський дрон, який залетів на польську територію ще 26 серпня 2024 року, так і не змогли знайти.

Також об'єкт, схожий на російський дрон типу "Гербера", 28 липня 2025 року залітав з боку Білорусі в Литву. Його знайшли на військовому полігоні за кілька днів пошуків.