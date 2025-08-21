Польща отримає Patriot та NASAMS для захисту центру НАТО: чому об'єкт може стати ціллю РФ

Нідерланди відшукали три додаткових зенітно-ракетних комплекси, які нададуть Польщі для захисту логістичного центру НАТО. Комплекси встановлять на об'єкті, залученому у постачаннях зброї Україні. При цьому дрони "Шахед" Російської Федерації вже не раз безборонно пролітали над польською територією.

Міністерство оборони Нідерландів підтвердило постачання додаткових засобів ППО зранку 20 серпня, з'ясували на порталі Army Recognition. Ідеться про три ЗРК: два Patriot та один NASAMS. Для забезпечення роботи устаткування у Польщу також відправлять 300 військовослужбовців.

З'ясувалось, що засоби ППО захищатимуть логістичний центр НАТО з надання допомоги та навчання України (NSATU), розташований на аеродромі Jasionka біля Жешува. Крім того, нададуть технології для боротьби з безпілотниками для створення багаторівневої оборони: про що ідеться, не вказано.Тривалість перебування — лише шість місяців: з 1 грудня 2025 по 1 червня 2026 року. Наголошується, що це крок країн-членів альянсу для посилення підтримки України "на тлі постійних загроз з боку російського вторгнення". Планують, що посилена система ППО Польщі буде здатна збивати ворожі літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Тим часом на Army Recognition пояснили, що надання ЗРК говорить про "критичну еволюцію позиції НАТО на його східному фланзі". Наголошується, що останнім часом РФ надто часто завдає повітряних ударів по цілях, розташованих біля західних кордонів України, і тому цей відтинок вирішили серйозніше захистити.

"Зростаюча досконалість та радіус дії російських безпілотників і ракет зробили необхідним для членів альянсу посилення ППО навколо ключових вузлів, таких як логістичний центр NSATU у Польщі. Захист цих активів більше не є необов'язковим; він є оперативно необхідним", — підсумували аналітики.

Шахеди у Польщі — деталі

Зазначимо, інформація про додаткові засоби ППО з'явилась того ж дня, коли дрон-камікадзе "Шахед" РФ залетів на територію Польщі. Польська влада заявила, що виявили об'єкт, який вибухнув у полі біля села Осіни у Люблінському воєводстві. При цьому не пояснювали, про що саме ідеться: ударний російський дрон, дрон-імітатор, сторонній безпілотник чи акт саботажу.

Фокус раніше писав про технічні характеристики ЗРК Patriot та NASAMS. Комплекс Patriot здатен збивати повітряні цілі на відстані 60-160 км, установка NASAMS — 25-50 км (залежно від типів ракет). У межах досяжності — ракети та дрони ЗС РФ, які долетять до краю Львівської області, також — частина Люблінського воєводства (Осіни — за 100 км на північ від Жешува).

Шахеди у Польщі - карта з точкою пуску дрона РФ та можливими цілями Фото: Google Maps

Тим часом у мережі з'явились фото уламків пристрою, який упав під Любліном. Аналітики Defense Express дослідили зображення і заявили, що це шматки "Шахеда". Також зауважувалось, що пуск міг відбутись з полігону РФ біля села Шаталове (Смоленська область): за 700 км від Польщі, довелось летіти через Білорусь або, в обхід, через Україну.

Нагадуємо, 20 серпня Фокус писав про чотири сценарії дій партнерів України-членів НАТО щодо гарантій безпеки: один з них стосувався виключно захист повітряного простору над західними областями.