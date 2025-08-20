Падіння дрона в Польщі: прокуратура Любліна зробила першу заяву (фото, відео)

Дрон упав і вибухнув на кукурудзяному полі в селі Осики Люблінського повіту на сході Польщі Найімовірніше, це був безпілотник-обманка на кшталт "Шахеда", але з меншою бойовою частиною.

Related video

Інцидент стався минулої ночі, і в результаті було пошкоджено три будівлі, але ніхто з людей не постраждав, повідомляє "Польське радіо".

Прокуратура Любліна заявила, що БПЛА був військового типу.

"Ми можемо виключити цивільний варіант. Однак конкретні результати будуть відомі тільки після завершення всіх досліджень. Ми також можемо виключити можливість того, що це безпілотник контрабандистів", — заявив окружний прокурор Любліна Гжегож Трусевич.

Тепер експертам з військової піротехніки належить встановити, що саме вибухнуло в БПЛА, і чи стався вибух після того, як безпілотник ударився об землю, чи це сталося в повітрі. Це важливо, оскільки поруч проходить лінія електропередач, за яку він міг зачепитися.

Кукурудзяне поле обшукують польські спецслужби

Джерело Польського пресагентства (PAP) у Міністерстві національної оборони (MON) розповіло RMF FM, що розбився військовий безпілотник без бойової частини, найімовірніше, так звана принада, яка містить лише невелику кількість вибухівки.

Мета таких безпілотників — уразити системи протиповітряної оборони та відволікти їх від суто бойових безпілотників.

Наразі служби не можуть визначити виробника або країну походження об'єкта, що впав у кукурудзяне поле.

Раніше віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Каміш сказав, що польські служби консультуються з країною, яка вже має досвід подібних випадків.

"Ми підтримуємо зв'язок із нашими союзниками. Було від кількох до десяти таких випадків, коли польоти російських безпілотників змінювали курс. Тому Румунія є хорошим партнером з аналізу такого типу інцидентів", — наголосив він.

Наразі спецслужби мають запис, на якому видно об'єкт, що швидко рухається. Вони стверджують, що це дасть їм змогу визначити історію польоту безпілотника, але поки зарано давати подробиці.

"Я не можу точно визначити напрямок, звідки летів дрон, але точне розслідування включатиме перевірку кута камери і, можливо, траєкторії його польоту — це можна припустити. Якщо всі тести будуть завершені, а записи проаналізують відповідні експерти, напрямок буде визначено поза всяким сумнівом", — сказав Гжегож Трусевич із районної прокуратури в Любліні.

У соцмережах дійшли висновку, що це, найімовірніше, "Шахед" Фото: Скриншот

Фото: соцмережа Х

Зараз на місці падіння дрона працюють Агентство внутрішньої безпеки та військова жандармерія. Вони оглядають кукурудзяне поле в пошуках інших об'єктів.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що протягом ночі ні з Білорусі, ні з України не було зафіксовано жодних порушень повітряного простору країни.

Раніше Фокус писав, що непізнаний повітряний об'єкт залітав на територію Польщі рік тому. За десять днів пошуків російський дрон, який залетів на польську територію ще 26 серпня 2024 року, так і не змогли знайти.

Також об'єкт, схожий на російський дрон типу "Гербера", 28 липня 2025 року залітав з боку Білорусі до Литви. Його знайшли на військовому полігоні через кілька днів пошуків.