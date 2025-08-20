Падение дрона в Польше: прокуратура Люблина сделала первое заявление (фото, видео)

Дрон упал и взорвался на кукурузном поле в селе Осины Люблинского уезда на востоке Польши Вероятнее всего, это был беспилотник-обманка по типу "Шахеда", но с меньшей боевой частью.

Инцидент произошел минувшей ночью, и в результате были повреждены три здания, но никто из людей не пострадал, сообщает "Польское радио".

Прокуратура Люблина заявила, что БПЛА был военного типа.

"Мы можем исключить гражданский вариант. Однако конкретные результаты будут известны только после завершения всех исследований. Мы также можем исключить возможность того, что это беспилотник контрабандистов", – заявил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич.

Теперь экспертам по военной пиротехнике предстоит установить, что именно взорвалось в БПЛА, и произошел ли взрыв после того, как беспилотник ударился о землю, или это случилось в воздухе. Это важно, поскольку рядом проходит линия электропередач, за которую он мог зацепиться.

Кукурузное поле обыскивают польские спецслужбы

Источник Польского пресс-агентства (PAP) в Министерстве национальной обороны (MON) рассказал RMF FM, что разбился военный беспилотник без боевой части, вероятнее всего, так называемая приманка, содержащая лишь небольшое количество взрывчатки.

Цель таких беспилотников – поразить системы противовоздушной обороны и отвлечь их от чисто боевых беспилотников.

В настоящее время службы не могут определить производителя или страну происхождения упавшего в кукурузное поле объекта.

Ранее вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш сказал, что польские службы консультируются со страной, уже имеющей опыт подобных случаев.

"Мы поддерживаем связь с нашими союзниками. Было от нескольких до десяти таких случаев, когда полеты российских беспилотников меняли курс. Поэтому Румыния является хорошим партнером по анализу такого типа инцидентов", – подчеркнул он.

На данный момент спецслужбы имеют запись, на которой виден быстро движущийся объект. Они утверждают, что это позволит им определить историю полета беспилотника, но пока рано давать подробности.

"Я не могу точно определить направление, откуда летел дрон, но точное расследование будет включать проверку угла камеры и, возможно, траектории его полета – это можно предположить. Если все тесты будут завершены, а записи проанализируют соответствующие эксперты, направление будет определено вне всякого сомнения", – сказал Гжегож Трусевич из районной прокуратуры в Люблине.

В соцсетях пришли к выводу, что это, скорее всего, "Шахед" Фото: Скриншот

Фото: соцсеть Х

Сейчас на месте падения дрона работают Агентство внутренней безопасности и военная жандармерия. Они осматривают кукурузное поле в поисках других объектов.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в течение ночи ни из Беларуси, ни из Украины не было зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства страны.

Ранее Фокус писал, что неопознанный воздушный объект залетал на территорию Польши год назад. За десять дней поисков российский дрон, который залетел на польскую территорию еще 26 августа 2024 года, так и не смогли найти.

Также объект, похожий на российский дрон типа "Гербера", 28 июля 2025 года залетал со стороны Беларуси в Литву. Его нашли на военном полигоне через несколько дней поисков.