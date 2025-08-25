В Україні розгорнули серійне виробництво бойових баггі VOLS: кулемет і 500 кг вантажу (відео)

Компанія "Українська бронетехніка" оголосила про запуск масового виробництва нових військових баггі VOLS. Машину було розроблено у відповідь на потребу Збройних сил України в дешевому й універсальному транспорті для фронту.

Після модернізації конструкції з урахуванням подій на фронті та успішних випробувань компанія вирішила налагодити серійне виробництво баггі VOLS, взявши на себе технічну документацію та організацію поставок. Про це йдеться в матеріалі видання "Оборонка".

Техніка ЗСУ — кадри роботи військового баггі VOLS

Техніка ЗСУ — особливості баггі VOLS

Баггі VOLS розрахований на екіпаж із двох осіб і здатний перевозити до 500 кг вантажу. Машина отримала високий дорожній просвіт (38 см), низький профіль і ергономічне розташування екіпажу в напівлежачому положенні. У конструкції передбачено складні медичні ноші, що дають змогу в разі потреби швидко евакуювати поранених із мінімальною вібрацією.

Першу версію баггі було оснащено двигуном Volkswagen, однак для серійного випуску обрано французький турбодизель Renault K9K. "Українська бронетехніка" розглядає й інші варіанти силових установок.

Ємність паливного бака машини становить 38 літрів. При витраті 12 літрів на 100 км запас ходу по пересічній місцевості становить понад 300 км, чого достатньо для виконання фронтових завдань. Утім, як пояснив інженер Володимир Садик, баггі переважно працюють на фронті на відстані до 50 км. Але запас палива необхідний для повернення на випадок, якщо бак у бою отримає пошкодження.

Баггі VOLS під час випробувань Двигун передсерійної версії VOLS Дорожній просвіт баггі VOLS -38 см "Кабіна" баггі VOLS Амортизатори баггі VOLS

За словами керівника "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, VOLS призначений для тактичних завдань на передовій: евакуації поранених, поповнення боєприпасів, мобільної оборони і рейдів. При цьому машина може бути озброєна 12,7-мм кулеметом і застосовуватися в наступальних операціях.

Вартість однієї машини не має перевищувати 20 000 доларів, що робить її значно дешевшою за броньовані пікапи. Виробник розраховує випускати кілька сотень баггі на місяць за наявності держзамовлення, однак зазначає, що навіть такі обсяги не покриють весь попит на передовій.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до поставок український баггі "Варан", що призначений для виконання різноманітних завдань у зоні бойових дій. Машина вирізняється швидкістю та маневреністю завдяки компонентам від провідних світових автовиробників.