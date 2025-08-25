В Украине развернули серийное производство боевых багги VOLS: пулемет и 500 кг груза (видео)

Компания “Украинская бронетехника” объявила о запуске массового производства новых военных багги VOLS. Машина была разработана в ответ на потребность Вооруженных сил Украины в дешевом и универсальном транспорте для фронта.

После модернизации конструкции с учетом событий на фронте и успешных испытаний компания решила наладить серийное производство багги VOLS, взяв на себя техническую документацию и организацию поставок. Об этом говорится в материале издания “Оборонка”.

Техника ВСУ - кадры работы военного багги VOLS

Техника ВСУ — особенности багги VOLS

Багги VOLS рассчитан на экипаж из двух человек и способен перевозить до 500 кг груза. Машина получила высокий дорожный просвет (38 см), низкий профиль и эргономичное расположение экипажа в полулежачем положении. В конструкции предусмотрены складные медицинские носилки, позволяющие в случае необходимости быстро эвакуировать раненых с минимальной вибрацией.

Первая версия багги была оснащена двигателем Volkswagen, однако для серийного выпуска выбран французский турбодизель Renault K9K. "Украинская бронетехника" рассматривает и другие варианты силовых установок.

Емкость топливного бака машины составляет 38 литров. При расходе 12 литров на 100 км запас хода по пересеченной местности составляет более 300 км, чего достаточно для выполнения фронтовых задач. Впрочем, как пояснил инженер Владимир Садык, багги преимущественно работают на фронте на расстоянии до 50 км. Но запас топлива необходим для возвращения на случай, если бак в бою получит повреждения.

Багги VOLS во время испытаний Двигатель предсерийной версии VOLS Дорожный просвет багги VOLS —38 см "Кабина" багги VOLS Амортизаторы багги VOLS

По словам руководителя “Украинская бронетехника” Владислава Бельбаса, VOLS предназначен для тактических задач на передовой: эвакуации раненых, пополнения боеприпасов, мобильной обороны и рейдов. При этом машина может быть вооружена 12,7-мм пулеметом и применяться в наступательных операциях.

Стоимость одной машины не должна превышать 20 000 долларов, что делает ее значительно дешевле бронированных пикапов. Производитель рассчитывает выпускать несколько сотен багги в месяц при наличии госзаказа, однако отмечает, что даже такие объемы не покроют весь спрос на передовой.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к поставкам украинский багги "Варан", который предназначен для выполнения различных задач в зоне боевых действий. Машина отличается быстротой и маневренностью благодаря компонентам от ведущих мировых автопроизводителей.