Минобороны Украины допустили к поставке багги "Варан": возможности техники (видео)

Украинская машина отличается быстротой и маневренностью благодаря компонентам от ведущих мировых автопроизводителей. "Варан" способен развивать скорость более 100 км/ч на песке и при запасе хода до 200 км.

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Министерство обороны Украины 21 октября года официально кодифицировало и допустило к поставкам украинский багги "Варан", который предназначен для выполнения различных задач в зоне боевых действий. Это транспортное средство будет использоваться для перемещения личного состава, эвакуации раненых, доставки боеприпасов и выполнения других логистических операций. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Багги был разработан на украинском предприятии с учетом требований, полученных от военных. Конструкция автомобиля основывается на прочном силовом каркасе, способном выдерживать эксплуатацию в экстремальных условиях.

Машина оснащена турбодизельным двигателем и автоматической 5-ступенчатой коробкой передач. Важным моментом является то, что большинство узлов и механизмов — это комплектующие от ведущих мировых автопроизводителей, что повышает надежность и упрощает обслуживание.

Техника обладает высокой проходимостью, способен развивать скорость более 100 км/ч на песке и имеет запас хода до 200 км по сложному бездорожью. Транспортное средство также показало отличную устойчивость, не перевернувшись ни разу за время испытаний.

"Варан" рассчитан на перевозку до 500 кг груза или буксировку прицепа весом до 300 кг. Несмотря на небольшой вес — чуть более тонны — машина демонстрирует высокую грузоподъемность и эффективность в боевых условиях.

В Минобороны подчеркнули, что "Варан", разработанный с участием инженера с многолетним опытом ремонта и эксплуатации автомобилей, идеально отвечает требованиям, предъявляемым к военной технике: скорость, маневренность, ремонтопригодность и низкий профиль. Этот багги станет незаменимым помощником в условиях активных боевых действий, обеспечивая мобильность и возможность быстрого реагирования.

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Напомним, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что украинские Силы обороны в течение длительного времени получают автомобили VAMTAC. Эти машины имеют вес до почти 6 тонн и способны перевозить до 2,5 тонны грузов.