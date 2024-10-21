Міноборони України допустили до постачання баггі "Варан": можливості техніки (відео)

Українська машина вирізняється швидкістю та маневреністю завдяки компонентам від провідних світових автовиробників. "Варан" здатний розвивати швидкість понад 100 км/год на піску і при запасі ходу до 200 км.

Related video

Міністерство оборони України 21 жовтня року офіційно кодифікувало і допустило до поставок український баггі "Варан", який призначений для виконання різноманітних завдань у зоні бойових дій. Цей транспортний засіб використовуватиметься для переміщення особового складу, евакуації поранених, доставки боєприпасів і виконання інших логістичних операцій. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Баггі було розроблено на українському підприємстві з урахуванням вимог, отриманих від військових. Конструкція автомобіля ґрунтується на міцному силовому каркасі, здатному витримувати експлуатацію в екстремальних умовах.

Машина оснащена турбодизельним двигуном і автоматичною 5-ступінчастою коробкою передач. Важливим моментом є те, що більшість вузлів і механізмів — це комплектуючі від провідних світових автовиробників, що підвищує надійність і спрощує обслуговування.

Техніка має високу прохідність, здатна розвивати швидкість понад 100 км/год на піску і має запас ходу до 200 км по складному бездоріжжю. Транспортний засіб також показав чудову стійкість, не перекинувшись жодного разу за час випробувань.

"Варан" розрахований на перевезення до 500 кг вантажу або буксирування причепа вагою до 300 кг. Попри невелику вагу — трохи більше ніж тонна — машина демонструє високу вантажопідйомність і ефективність у бойових умовах.

У Міноборони наголосили, що "Варан", розроблений за участю інженера з багаторічним досвідом ремонту та експлуатації автомобілів, ідеально відповідає вимогам, які висуваються до військової техніки: швидкість, маневреність, ремонтопридатність і низький профіль. Цей баггі стане незамінним помічником в умовах активних бойових дій, забезпечуючи мобільність і можливість швидкого реагування.

Важливо

Спортивний брат "Запорожця": в інтернеті показали унікальний позашляховик ЗАЗ 70-х (фото)

Нагадаємо, глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що українські Сили оборони протягом тривалого часу отримують автомобілі VAMTAC. Ці машини мають вагу до майже 6 тонн і здатні перевозити до 2,5 тонни вантажів.