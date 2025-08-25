В Україну не поїдуть: британці знайшли інше застосування списаним БМП Warrior

Бойові машини піхоти Warrior, які 2027 року Міністерство оборони Великої Британії планує зняти з озброєння, будуть переобладнані.

Related video

Оборонне відомство заявило про плани списати сотні БМП, і в Україні сподівалися, що ці Warrior поїдуть в Україну для Сил оборони, однак у британців на них свої плани, повідомляє Defence Journal.

Велика Британія має у своєму розпорядженні приблизно 632 бойові машини піхоти Warrior (MCV-80), проте приблизно 80 із них підлягають утилізації найближчим часом, а решту планують списати до 2030 року. Їх вирішили переобладнати на дистанційно керовані або автономні платформи для розмінування в межах проєкту ATILLA, презентованого Міноборони ще 21 серпня.

Розроблення системи прориву мінних полів розпочнеться у два етапи. На першому етапі буде закуплено до шести систем на базі MCV-80 Warrior з "опціональним екіпажем". На другому планується перехід від дистанційного розгортання до автономної роботи для підвищення вимог до майбутніх закупівель безпілотних наземних транспортних засобів.

У цьому контексті оборонне відомство і планує переобладнати Warrior у пілотовані або безпілотні наземні транспортні засоби замість їхньої утилізації.

Концепція полягає в оснащенні Warrior обладнанням для пророблення проходів у передній частині, таким як плуги, котки або лінійні заряди. Це дозволить їм прокладати проходи в мінних полях, долаючи перешкоди. Керувати такою машиною можна як за допомогою екіпажу, так і дистанційно. Згодом, у міру розвитку автономності, системи хочуть зробити повністю безпілотними.

БМП Warrior можуть забезпечити спеціальними агрегатами для розмінування Фото: Соцсети

За допомогою цього проєкту в МО Великої Британії вирішують нагальну оперативну проблему: потребу в машині для розмінування, яку не шкода втратити. Здатність до виснаження передбачає, що БМП експлуатуватимуться у вкрай небезпечних умовах, де ймовірні втрати. Крім того, враховуючи, що таких машин сотні, є можливість швидко наситити війська необхідною технікою для розмінування в гранично стислі терміни.

Вартість контракту становить 12 мільйонів фунтів стерлінгів, термін дії — з січня 2026 року по березень 2028 року з можливістю продовження на один рік на розсуд Міністерства оборони.

Саме з цієї причини Міноборони Великої Британії і не стало віддавати нікому за кордон списані бойові машини, зокрема й Україні, кажуть аналітики.

MCV-80 Warrior: що про них відомо

Бойові машини піхоти MCV-80 Warrior перебували на озброєнні армії Великої Британії з 1987 року.

МСV-80 Warrior бойовою масою 25 тонн оснащена дизельним двигуном Perkins/Rolls-Royce CV8 TCA V-8 потужністю 550 к.с. Машина озброєна 30-мм гарматою і 7,62×51-мм кулеметом НАТО. Екіпаж складається з трьох осіб (водій, навідник і командир).

MCV-80 Warrior

Її створювали як платформу, що забезпечує високу мобільність, захист і вогневу підтримку для мотопіхотних підрозділів на полі бою. Техніка добре показала себе в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, Велика Британія готується в найближчому майбутньому почати виведення з експлуатації до 360 одиниць БМП Warrior.