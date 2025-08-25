В Украину не поедут: британцы нашли другое применение списанным БМП Warrior

Боевые машины пехоты Warrior, которые в 2027 году Министерство обороны Великобритании планирует снять с вооружения, будут переоборудованы.

Related video

Оборонное ведомство заявило о планах списать сотни БМП, и в Украине надеялись, что эти Warrior поедут в Украину для Сил обороны, однако у британцев на них свои планы, сообщает Defence Journal.

Великобритания располагает примерно 632 боевыми машинами пехоты Warrior (MCV-80), однако около 80 из них подлежат утилизации в ближайшее время, а остальные планируется списать к 2030 году. Их решили переоборудовать в дистанционно управляемые или автономные платформы для разминирования в рамках проекта ATILLA, представленного Минобороны еще 21 августа.

Разработка системы прорыва минных полей начнется в два этапа. На первом этапе будет закуплено до шести систем на базе MCV-80 Warrior с "опциональным экипажем". На втором планируется переход от дистанционного развертывания к автономной работе для повышения требований к будущим закупкам беспилотных наземных транспортных средств.

В этом контексте оборонное ведомство и планирует переоборудовать Warrior в пилотируемые или беспилотные наземные транспортные средства вместо их утилизации.

Концепция заключается в оснащении Warrior оборудованием для проделывания проходов в передней части, таким как плуги, катки или линейные заряды. Это позволит им прокладывать проходы в минных полях, преодолевая препятствия. Управлять такой машиной можно как с помощью экипажа, так и дистанционно. Со временем, по мере развития автономности, системы хотят сделать полностью беспилотными.

БМП Warrior могут снабдить специальными агрегатами для разминирования Фото: Соцсети

С помощью этого проекта в МО Великобритании решают насущную оперативную проблему: потребность в машине для разминирования, которую не жалко потерять. Способность к истощению подразумевает, что БМП будут эксплуатироваться в крайне опасных условиях, где вероятны потери. Кроме того, учитывая, что таких машин сотни, есть возможность быстро насытить войска необходимой техникой для разминирования в предельно сжатые сроки.

Стоимость контракта составляет 12 миллионов фунтов стерлингов, срок действия — с января 2026 года по март 2028 года с возможностью продления на один год по усмотрению Министерства обороны.

Именно по этой причине Минобороны Великобритании и не стало отдавать никому за рубеж списанные боевые машины, в том числе и Украине, говорят аналитики.

MCV-80 Warrior: что о них известно

Боевые машины пехоты MCV-80 Warrior состояли на вооружении армии Великобритании с 1987 года.

МCV-80 Warrior боевой массой 25 тонн оснащена дизельным двигателем Perkins/Rolls-Royce CV8 TCA V-8 мощностью 550 л.с. Машина вооружена 30-мм пушкой и 7,62×51-мм пулеметом НАТО. Экипаж состоит из трех человек (водитель, наводчик и командир).

MCV-80 Warrior

Она создавалась как платформа, обеспечивающая высокую мобильность, защиту и огневую поддержку для мотопехотных подразделений на поле боя. Техника хорошо показала себя в Ираке и Афганистане.

Напомним, Великобритания готовится в ближайшем будущем начать вывод из эксплуатации до 360 единиц БМП Warrior.