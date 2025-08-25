"Мінібомба" на 3D принтері: у Києві представили невідомий раніше боєприпас для БПЛА

Під час виставки новітніх українських озброєнь, організованої для президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні, камери зафіксували невідомий зразок малогабаритної авіабомби, що зовні нагадує турецький боєприпас MAM-L компанії Roketsan, який використовується на БПЛА Bayraktar TB2.

Новий український виріб може являти собою керовану авіабомбу, виготовлену із застосуванням 3D-друку. На думку аналітиків Defense Express, на це вказує характерна текстура корпусу і стабілізаторів.

За характерною текстурою корпусу і стабілізаторів фахівці припустили, що значна частина виробу виготовлена на промисловому 3D-принтері. Такий підхід дає змогу прискорити виробництво і знизити собівартість, хоча й викликає питання щодо міцності корпусу порівняно з металевими аналогами.

На користь схожості з MAM-L свідчить однакова будова стабілізаторів, схоже кріплення для підвісу на пілон літака або дрона, а також натяки на напівактивну лазерну головку самонаведення в носовій частині.

Та все ж український зразок має і відмінності — у задній частині помітний специфічний блок, якого у турецької бомби немає. Це може вказувати на інший принцип роботи або додаткові функції.

Експерти вважають, що новий боєприпас може застосовуватися з добре відомого Україні Bayraktar TB2 або з важких мультикоптерів-бомбардувальників, здатних підіймати навантаження близько 22 кілограмів. Саме стільки важить і турецька MAM-L, що лише підкреслює паралелі між двома зразками.

Але поки все це залишається лише припущенням. Офіційної інформації про характеристики нового боєприпасу немає, і його точне призначення невідоме. Проте зовнішній вигляд і очевидна схожість із MAM-L наштовхують на думку, що Україна працює над власним аналогом керованих авіабомб для БПЛА.

MAM-L: "робоча конячка" для турецьких БПЛА

Протягом останніх років боєприпас MAM-L компанії Roketsan став чи не найбільш упізнаваною зброєю турецьких безпілотників. Саме цими компактними бомбами озброєні БПЛА Bayraktar TB2, які активно застосовували в Сирії, Лівії, Нагірному Карабасі та у війні проти Росії.

Боєприпас MAM-L для турецький БПЛА Фото: Відкриті джерела

Розробка велася в середині 2010-х років, коли в Туреччині зрозуміли, що легкі ударні дрони не можуть нести важкі авіабомби західного зразка, а некеровані ракети не дають потрібної точності. Рішення — "урізана" версія ПТКР і коригованих авіабомб у компактному корпусі.

MAM-L по суті — гібрид між протитанковою керованою ракетою та авіабомбою. Вага всього 22 кілограми дає змогу дрону нести по кілька одиниць, зберігаючи можливість довгого патрулювання.

Нагадаємо, ще у 2022 році ми писали про турецькі боєприпаси Bozok, які виявилися легшими за MAM-L, що критично для безпілотних літальних апаратів. Цей боєприпас із лазерним наведенням інтегрували в арсенал ударних БПЛА Bayraktar TB2.