Ідеальне середовище для випробувань: у ЗСУ захотіли нові турецькі снаряди для Bayraktar (фото)

У Туреччині розпочалося масове виробництво нового боєприпасу. Як заявили в Міноборони, він добре сумісний із Bayraktar TB2.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністерство оборони України виявило інтерес до нових снарядів для турецьких безпілотників Bayraktar Bozok. Про це повідомляється в публікації відомства у Твіттері.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Туреччина розпочала серійне виробництво Bozok, мініатюрного боєприпасу з лазерним наведенням, який добре сумісний з українсько-турецьким Bayraktar TB2. Україна є ідеальним середовищем і надає можливості для тестування", — написали в публікації.

Що відомо про снаряд Bozok?

Bozok — це невеликий авіаційний боєприпас із лазерним наведенням, який інтегрували до арсеналу ударних безпілотників Bayraktar TB2. Розробкою займався Інститут досліджень та розвитку оборонної промисловості при Раді з науково-технічних досліджень.

Новий боєприпас легший за MAM-L, який також знаходиться в арсеналі TB2. Дальність дії новинки становить 15 км. Надалі її планують збільшити. Вага снаряда — 16 кг, а діаметр з довжиною 120 мм та 800 мм відповідно.

Нагадаємо, Туреччина безкоштовно передасть Україні ударний Байрактар, на який збирали гроші у Литві.

Також міністр оборони Резніков заявляв, що Україна очікує у найближчих пакетах допомоги серйозні безпілотники.