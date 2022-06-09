"Чекаємо у найближчих пакетах допомоги серйозні безпілотники", — міністр оборони

За словами Олексія Резнікова, відомство передало українській армії сотні безпілотників, також свій внесок зробили і волонтери.

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Україна очікує в межах військової допомоги на постачання серйозних безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Фейсбуці.

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За словами міністра, українська армія отримує велику кількість різного озброєння починаючи від броньовиків та БТРів, закінчуючи гранатометами та протитанковими комплексами. Однак надалі очікується постачання і БПЛА.

"Ми очікуємо у найближчих пакетах допомоги серйозні БПЛА", — повідомив Резніков.

Також глава оборонного відомства додав, що Міноборони через різні механізми передали до армії сотні безпілотників, зокрема кілька десятків ударних БПЛА.

Він також зазначив волонтерів у постачанні різного оснащення українській армії. Вони за рахунок швидкості та гнучкості успішно закривали і закривають цілу низку потреб військових — безпілотники, засоби зв'язку та низку інших компонентів, які держава ще не обробляє повною мірою.

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